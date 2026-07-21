Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, 21, após ser acusado de agredir e ameaçar de morte a mulher de 41 anos em um condomínio localizado na avenida São Vicente, no bairro Chácara Espraiado, em Franca. O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e ameaça, com base na Lei Maria da Penha.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para atender uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao condomínio, os agentes foram informados pelo porteiro de que a vítima havia deixado o local, enquanto o suspeito permanecia dentro do apartamento. Após contato telefônico, a mulher retornou ao condomínio para conversar com a equipe policial.

A vítima contou aos policiais que foi agredida pelo companheiro com um soco na boca, sofrendo lesão aparente. Ela também afirmou ter sido ameaçada de morte pelo homem, que teria dito: "vou te matar".