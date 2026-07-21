21 de julho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VIOLÊNCIA

Homem é preso por bater e ameaçar mulher em condomínio de Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Hevertom Talles/GCN
Ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Franca
Ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Franca

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, 21, após ser acusado de agredir e ameaçar de morte a mulher de 41 anos em um condomínio localizado na avenida São Vicente, no bairro Chácara Espraiado, em Franca. O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e ameaça, com base na Lei Maria da Penha. 

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para atender uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao condomínio, os agentes foram informados pelo porteiro de que a vítima havia deixado o local, enquanto o suspeito permanecia dentro do apartamento. Após contato telefônico, a mulher retornou ao condomínio para conversar com a equipe policial.

A vítima contou aos policiais que foi agredida pelo companheiro com um soco na boca, sofrendo lesão aparente. Ela também afirmou ter sido ameaçada de morte pelo homem, que teria dito: "vou te matar".

Conforme o registro policial, as agressões ocorreram na presença do filho do casal, uma criança de 6 anos. A mulher manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor e solicitou medidas protetivas de urgência.

Prisão

Com a autorização da vítima, os policiais entraram no apartamento e localizaram o suspeito. Durante a abordagem, ele negou as agressões e afirmou que houve apenas uma discussão verbal entre o casal. Mesmo assim, diante dos indícios e da situação de flagrante, recebeu voz de prisão.

Ainda de acordo com o boletim, durante o embarque na viatura, o homem danificou o assoalho do compartimento destinado ao transporte de presos e acabou sofrendo cortes nos dois braços. Após ser levado ao Plantão Policial, ele permaneceu em silêncio durante o interrogatório. A lesão sofrida pela vítima foi confirmada por laudo médico anexado ao procedimento.

O suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários