Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, 21, após ser acusado de agredir e ameaçar de morte a mulher de 41 anos em um condomínio localizado na avenida São Vicente, no bairro Chácara Espraiado, em Franca. O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e ameaça, com base na Lei Maria da Penha.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para atender uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao condomínio, os agentes foram informados pelo porteiro de que a vítima havia deixado o local, enquanto o suspeito permanecia dentro do apartamento. Após contato telefônico, a mulher retornou ao condomínio para conversar com a equipe policial.
A vítima contou aos policiais que foi agredida pelo companheiro com um soco na boca, sofrendo lesão aparente. Ela também afirmou ter sido ameaçada de morte pelo homem, que teria dito: "vou te matar".
Conforme o registro policial, as agressões ocorreram na presença do filho do casal, uma criança de 6 anos. A mulher manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor e solicitou medidas protetivas de urgência.
Prisão
Com a autorização da vítima, os policiais entraram no apartamento e localizaram o suspeito. Durante a abordagem, ele negou as agressões e afirmou que houve apenas uma discussão verbal entre o casal. Mesmo assim, diante dos indícios e da situação de flagrante, recebeu voz de prisão.
Ainda de acordo com o boletim, durante o embarque na viatura, o homem danificou o assoalho do compartimento destinado ao transporte de presos e acabou sofrendo cortes nos dois braços. Após ser levado ao Plantão Policial, ele permaneceu em silêncio durante o interrogatório. A lesão sofrida pela vítima foi confirmada por laudo médico anexado ao procedimento.
O suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.
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