Veja o obituário desta terça-feira, 21, em Franca:

Nome: Maria Ermenegilda Finzetti Penha

Idade: 94 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Carlos Alberto Serafim de Oliveira

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h