Veja o obituário desta terça-feira, 21, em Franca:
Nome: Maria Ermenegilda Finzetti Penha
Idade: 94 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Carlos Alberto Serafim de Oliveira
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Joaquim Aprigio
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
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