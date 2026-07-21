A Câmara Municipal de Franca votará, nesta terça-feira, 21, um projeto de resolução que altera os tempos de discussão. A proposta é mais uma tentativa do presidente Fransérgio Garcia (PL) de frear os debates ideológicos sem relação direta com as demandas da cidade.

Atualmente, cada vereador tem sete minutos para discutir moções, requerimentos e projetos durante as votações.

Se aprovado, o tempo de discussão de moções e requerimentos será reduzido de sete para três minutos. Em contrapartida, o tempo para discussão de projetos será ampliado para dez minutos.