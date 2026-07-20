A Arquidiocese de Ribeirão Preto anunciou nesta segunda-feira, 20, a nomeação do padre Kleber Tostes Pedro como exorcista arquidiocesano. O decreto, assinado pelo arcebispo metropolitano Dom Moacir Silva, autoriza o sacerdote a realizar o rito do Exorcismo Maior, conforme as normas da Igreja Católica.
Nomeação oficial
De acordo com o decreto, a escolha levou em consideração a preparação doutrinária, a prudência e a formação específica do padre para exercer o ministério de libertação e cura espiritual. O documento determina ainda que a atuação ocorra com discernimento, caridade pastoral e em conformidade com o Ritual de Exorcismo aprovado pela Santa Sé.
A provisão tem validade por tempo indeterminado e entrou em vigor após a assinatura do decreto, datado de 26 de junho de 2026. O comunicado oficial da Arquidiocese foi divulgado nesta segunda-feira.
Trajetória do sacerdote
Padre Kleber Tostes Pedro nasceu em 23 de março de 1977 e foi ordenado sacerdote em 11 de maio de 2003. Atualmente, é pároco da Paróquia Jesus Misericordioso e Santa Edwiges, no Jardim Nova Aliança, em Ribeirão Preto.
O sacerdote é formado em Filosofia pelo Centro Universitário Claretiano, em Batatais, e em Teologia pela CEARP (Faculdade de Teologia Dom Miele), em Brodowski.
Quando o exorcismo pode ser realizado?
Segundo a Igreja Católica, o exorcismo é um rito reservado a situações excepcionais e somente pode ser realizado por um sacerdote expressamente autorizado pelo bispo. Antes da celebração do rito, é necessário um criterioso discernimento para verificar se há indícios de influência espiritual extraordinária, descartando, sempre que possível, causas médicas, psicológicas ou psiquiátricas.
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