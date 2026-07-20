A Arquidiocese de Ribeirão Preto anunciou nesta segunda-feira, 20, a nomeação do padre Kleber Tostes Pedro como exorcista arquidiocesano. O decreto, assinado pelo arcebispo metropolitano Dom Moacir Silva, autoriza o sacerdote a realizar o rito do Exorcismo Maior, conforme as normas da Igreja Católica.

Nomeação oficial

De acordo com o decreto, a escolha levou em consideração a preparação doutrinária, a prudência e a formação específica do padre para exercer o ministério de libertação e cura espiritual. O documento determina ainda que a atuação ocorra com discernimento, caridade pastoral e em conformidade com o Ritual de Exorcismo aprovado pela Santa Sé.

A provisão tem validade por tempo indeterminado e entrou em vigor após a assinatura do decreto, datado de 26 de junho de 2026. O comunicado oficial da Arquidiocese foi divulgado nesta segunda-feira.

Trajetória do sacerdote