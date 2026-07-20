Cynthia Milhim (MDB), João Rocha (União Brasil) e Sidney Elias (Novo) tiveram as candidaturas à Câmara dos Deputados oficializadas nesta segunda-feira, 20, para as eleições de 2026. Os nomes foram homologados durante as convenções estaduais de seus partidos: de forma virtual, no caso do MDB; na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), pelo União Brasil; e na convenção do Novo.

”A nossa população merece voltar a ter uma voz forte na Câmara”, diz Cynthia

Pela primeira vez candidata a um cargo eletivo, a primeira-dama de Franca, Cynthia Milhim, foi homologada pelo MDB para disputar uma vaga de deputada federal. Durante a convenção, o partido também confirmou a candidatura de Felício Ramuth à reeleição como vice-governador na chapa encabeçada por Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Após a homologação, Cynthia afirmou que a candidatura foi construída com o objetivo de devolver à região uma representação no Congresso Nacional.



"Há duas décadas nós não temos um deputado federal com base aqui na nossa região. Sem um representante próprio em Brasília, os nossos municípios acabam perdendo muito protagonismo na defesa daquilo que a nossa região e a nossa gente mais precisam. Além disso, ficamos sempre para depois na articulação política junto ao governo federal", declarou.



Segundo ela, a proposta é fortalecer a defesa dos interesses regionais em áreas como geração de empregos, saúde, infraestrutura e desenvolvimento. "A nossa população merece voltar a ter uma voz forte na Câmara dos Deputados, alguém que conheça de perto os desafios da nossa gente e lute diariamente para trazer investimentos, defender os nossos empregos, fortalecer a saúde, a infraestrutura e criar novas oportunidades."



Cynthia também destacou que esta é a primeira vez que coloca o nome à disposição do eleitorado. "É um marco. É a primeira vez que eu coloco meu nome à disposição. Estamos trabalhando arduamente para isso, confiantes no processo. Meu objetivo é fazer da política um instrumento para melhorar a vida das pessoas e garantir que Franca e toda a nossa região tenham a atenção que merecem do governo federal."

João Rocha: “temos perdido verbas, projetos e participação”

Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o União Brasil homologou a candidatura de João Rocha à Câmara Federal.



Após a convenção, o pré-candidato afirmou que a aprovação do nome representa mais uma etapa do processo eleitoral.



João Rocha disse que a principal motivação da candidatura é recuperar a representatividade política da região em Brasília. "Nós acreditamos que Franca e a nossa região precisam realmente de uma representação em Brasília. Temos perdido verbas, projetos e participação em grandes soluções que poderíamos ter para a nossa região. Sem uma representação em Brasília, isso fica muito difícil."

”Um grande passo para Franca ter uma mudança radical”, afirma Sidney Elias