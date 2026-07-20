Um motociclista ficou ferido na manhã desta segunda-feira, 20, após bater contra um carro que estava parado na faixa da esquerda da avenida Chafic Facury, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca. A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para uma unidade de saúde da cidade.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. As imagens mostram um Volkswagen Fox parado na via, no sentido Jardim Noêmia–Jardim Ângela Rosa, após ficar sem combustível.

A motorista, uma idosa, desceu do veículo para buscar um galão de combustível e seguir até um posto. Nesse momento, o motociclista não percebeu o carro parado e atingiu a lateral do automóvel.

Vítima foi socorrida