Um motociclista ficou ferido na manhã desta segunda-feira, 20, após bater contra um carro que estava parado na faixa da esquerda da avenida Chafic Facury, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca. A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para uma unidade de saúde da cidade.
Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. As imagens mostram um Volkswagen Fox parado na via, no sentido Jardim Noêmia–Jardim Ângela Rosa, após ficar sem combustível.
A motorista, uma idosa, desceu do veículo para buscar um galão de combustível e seguir até um posto. Nesse momento, o motociclista não percebeu o carro parado e atingiu a lateral do automóvel.
Vítima foi socorrida
Com o impacto, o motociclista foi arremessado por metros e sofreu ferimentos pelo corpo. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Samu e foi encaminhado para uma unidade de saúde de Franca.
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