Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar apreendeu três adolescentes e prendeu um homem nesta segunda-feira, 20, em Barretos. A ação integra as investigações sobre uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 28 de junho, no bairro Califórnia. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais localizaram a arma usada no crime, apreenderam drogas e identificaram o adolescente apontado como autor dos disparos.
Autor dos disparos identificado
Segundo a Polícia Civil, o alvo dos tiros era um adolescente, mas uma jovem de 16 anos foi atingida de raspão na nuca. Ela recebeu atendimento do Samu e foi encaminhada a um hospital da cidade.
No decorrer das investigações, os policiais identificaram um adolescente de 17 anos como responsável pelos disparos. Contra ele foi expedida uma medida de internação provisória. Localizado pelas equipes, o menor confessou o crime.
Arma apreendida e prisão em flagrante
Na sequência da operação, os policiais encontraram o revólver calibre 38 utilizado na tentativa de homicídio. A arma estava com outro adolescente e foi localizada em uma residência onde também estava um homem adulto.
O suspeito foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, enquanto o adolescente foi apreendido.
Apreensão de drogas
Ainda durante a operação, outro adolescente foi apreendido no Conjunto Habitacional Newton Siqueira Sopa por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
Com ele, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína prontas para a venda, além de mais entorpecentes escondidos em um imóvel abandonado.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer completamente a tentativa de homicídio e identificar outros possíveis envolvidos.
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