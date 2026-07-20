Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar apreendeu três adolescentes e prendeu um homem nesta segunda-feira, 20, em Barretos. A ação integra as investigações sobre uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 28 de junho, no bairro Califórnia. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais localizaram a arma usada no crime, apreenderam drogas e identificaram o adolescente apontado como autor dos disparos.

Autor dos disparos identificado

Segundo a Polícia Civil, o alvo dos tiros era um adolescente, mas uma jovem de 16 anos foi atingida de raspão na nuca. Ela recebeu atendimento do Samu e foi encaminhada a um hospital da cidade.

No decorrer das investigações, os policiais identificaram um adolescente de 17 anos como responsável pelos disparos. Contra ele foi expedida uma medida de internação provisória. Localizado pelas equipes, o menor confessou o crime.

Arma apreendida e prisão em flagrante