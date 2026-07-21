Franca chega às Eleições 2026 com 241.715 eleitores aptos a votar no primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Neste ano, serão escolhidos presidente da República, governador, senadores e deputados federais e estaduais.

O município conta com duas zonas eleitorais, 73 locais de votação e 730 seções distribuídas pela cidade. Segundo dados do cadastro da Justiça Eleitoral e da Central dos Cartórios Eleitorais da cidade, a 46ª Zona Eleitoral concentra 119.247 eleitores, com 41 locais de votação e 351 seções. Já a 291ª Zona Eleitoral tem 122.468 eleitores, divididos em 32 locais e 379 seções.

O levantamento aponta ainda 52.577 títulos cancelados e 4.032 suspensos em Franca. O prazo para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor terminou em 6 de maio.

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