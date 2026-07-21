Franca chega às Eleições 2026 com 241.715 eleitores aptos a votar no primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Neste ano, serão escolhidos presidente da República, governador, senadores e deputados federais e estaduais.
O município conta com duas zonas eleitorais, 73 locais de votação e 730 seções distribuídas pela cidade. Segundo dados do cadastro da Justiça Eleitoral e da Central dos Cartórios Eleitorais da cidade, a 46ª Zona Eleitoral concentra 119.247 eleitores, com 41 locais de votação e 351 seções. Já a 291ª Zona Eleitoral tem 122.468 eleitores, divididos em 32 locais e 379 seções.
O levantamento aponta ainda 52.577 títulos cancelados e 4.032 suspensos em Franca. O prazo para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor terminou em 6 de maio.
No Brasil
Em todo o país, 158.745.463 eleitores estarão aptos a votar no primeiro turno das Eleições 2026, segundo balanço do TSE divulgado nessa segunda-feira, 28. O número representa um crescimento de 2.291.452 pessoas, ou 1,46%, em comparação com o pleito de 2022.
O Estado de São Paulo segue como o maior colégio eleitoral, com 34.104.226 eleitores, 21,48% do total. Na sequência aparecem Minas Gerais, com 16.377.659 10,32%, Rio de Janeiro, com 12.857.000 8,10%, Bahia, com 11.321.005 7,13%, e Paraná, com 8.609.026 5,42%. Juntos, os cinco estados reúnem 83.268.916 eleitores, o equivalente a 52,45% do eleitorado brasileiro.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.