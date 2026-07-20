Câmeras de segurança de uma fábrica de calçados no Distrito Industrial, na região Oeste de Franca, registraram a ação de criminosos que invadiram o imóvel na noite deste domingo, 19. Os suspeitos furtaram toda a fiação elétrica e ferramentas utilizadas na produção, causando prejuízo superior a R$ 20 mil, segundo o proprietário.

As imagens mostram o momento em que um dos criminosos circulava pelo interior da fábrica de botinas. Ao perceber a presença das câmeras de segurança, ele se aproximou dos equipamentos e os desinstalou.

Prejuízo e danos à estrutura

De acordo com o empresário, além dos materiais furtados, parte da estrutura da fábrica foi comprometida durante a invasão. Os danos afetaram diretamente o funcionamento da empresa.