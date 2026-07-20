20 de julho de 2026
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Furto de fios em fábrica no Distrito causa prejuízo de R$ 20 mil

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Criminoso durante furto de fios em fábrica de calçados no Distrito Industrial de Franca
Criminoso durante furto de fios em fábrica de calçados no Distrito Industrial de Franca

Câmeras de segurança de uma fábrica de calçados no Distrito Industrial, na região Oeste de Franca, registraram a ação de criminosos que invadiram o imóvel na noite deste domingo, 19. Os suspeitos furtaram toda a fiação elétrica e ferramentas utilizadas na produção, causando prejuízo superior a R$ 20 mil, segundo o proprietário.

As imagens mostram o momento em que um dos criminosos circulava pelo interior da fábrica de botinas. Ao perceber a presença das câmeras de segurança, ele se aproximou dos equipamentos e os desinstalou.

Prejuízo e danos à estrutura

De acordo com o empresário, além dos materiais furtados, parte da estrutura da fábrica foi comprometida durante a invasão. Os danos afetaram diretamente o funcionamento da empresa.

O proprietário relatou ainda que esta foi a terceira vez que o estabelecimento foi alvo de criminosos.

Outra fábrica também foi alvo

Na mesma noite, outra fábrica instalada nas proximidades também sofreu uma invasão. Segundo o empresário, os criminosos furtaram toda a rede elétrica do imóvel.

A suspeita é de que os dois crimes tenham sido praticados pelo mesmo grupo.

Investigação

A Polícia Civil registrou a ocorrência e abriu investigação para identificar os responsáveis pelos furtos.

Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 181, do Disque Denúncia, ou pelo 190, da Polícia Militar.

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