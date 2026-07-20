A 15 dias da estreia no Campeonato Paulista 2026, o Franca Basquete começou a integrar os reforços contratados para a nova temporada. Nesta segunda-feira, 20, quatro atletas participaram das atividades no ginásio "Pedrocão" sob o comando do auxiliar técnico Zezinho Limonta. A equipe estreia na competição no dia 5 de agosto, às 19h, diante do Bauru.

Participaram das atividades o pivô Andrezão, o armador uruguaio Luciano Parodi, o ala Reynan e o ala-pivô Lucas Siewert. O pivô Rafael Mineiro, remanescente da equipe campeã, também esteve no treino.

Os americanos David Jackson, ala, e Jordan Williams, ala-pivô, têm chegada prevista para a próxima semana e completarão o grupo para a sequência da preparação.