A 15 dias da estreia no Campeonato Paulista 2026, o Franca Basquete começou a integrar os reforços contratados para a nova temporada. Nesta segunda-feira, 20, quatro atletas participaram das atividades no ginásio "Pedrocão" sob o comando do auxiliar técnico Zezinho Limonta. A equipe estreia na competição no dia 5 de agosto, às 19h, diante do Bauru.
Participaram das atividades o pivô Andrezão, o armador uruguaio Luciano Parodi, o ala Reynan e o ala-pivô Lucas Siewert. O pivô Rafael Mineiro, remanescente da equipe campeã, também esteve no treino.
Os americanos David Jackson, ala, e Jordan Williams, ala-pivô, têm chegada prevista para a próxima semana e completarão o grupo para a sequência da preparação.
Além deles, o clube já acertou a contratação de outros dois reforços para a temporada 2026/2027. O ala Vitinho, ex-Paulistano, deve se apresentar em outubro, enquanto o ala Gui Deodato, ex-Flamengo, é esperado em dezembro.
Paulista será disputado com jovens da base
O técnico Helinho Garcia retorna aos trabalhos na próxima semana e pretende dedicar o mês de agosto à pré-temporada dos principais jogadores. Com isso, o Franca deve iniciar o Campeonato Paulista com a equipe sub-22, podendo contar também com atletas das categorias inferiores.
“Vamos pegar boa parte do mês de agosto com a pré-temporada. A partir disso, usaremos os garotos da base para este Campeonato Paulista”, afirmou Helinho.
Segundo o treinador, os jogadores principais serão incorporados ao time de forma gradual durante a competição.
“O time precisa se preparar bem para uma temporada longa e desgastante, com NBB, BCLA e provavelmente a Copa Super 8”, concluiu.
Formato da competição
O Campeonato Paulista reunirá oito equipes e terá cerca de um mês de fase classificatória. Na primeira fase, todos os clubes se enfrentam em turno único.
Os oito participantes avançam para os playoffs das quartas de final, disputados em melhor de três jogos. As semifinais e a decisão serão realizadas em séries de melhor de cinco.
Além do Franca Basquete, atual campeão, disputarão o título Pinheiros, Corinthians, Paulistano, Bauru, Mogi das Cruzes, Osasco e São José.
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