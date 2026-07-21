O impacto da tarifa de 25% aplicada pelos Estados Unidos sobre o calçado produzido em Franca foi tema do novo debate entre os pré-candidatos a deputado federal na campanha Franca Tem Voz. Ao responderem quais medidas podem adotar, dentro das atribuições do Congresso Nacional, para proteger a indústria calçadista e preservar empregos na região, os participantes apresentaram propostas voltadas à redução da carga tributária, ampliação do crédito às empresas, fortalecimento da competitividade, abertura de novos mercados e utilização de instrumentos legais para defesa da produção nacional.

As respostas mostraram diferentes estratégias para enfrentar os efeitos da medida sobre um dos principais setores da economia francesa. Entre as propostas estão a defesa de incentivos fiscais, ampliação das exportações, atuação junto a órgãos de promoção comercial, fortalecimento da indústria nacional, aprovação de leis de proteção ao setor produtivo e destinação de recursos para inovação e expansão de mercados.

O que disseram os pré-candidatos?

A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte: