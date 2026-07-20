Uma denúncia sobre venda ilegal de armas de fogo terminou com a prisão de um homem e a apreensão de um revólver, uma pistola e mais de 120 munições, na manhã desta segunda-feira, 20, em Passos (MG). A ação foi realizada pela Polícia Militar, que localizou o suspeito após receber informações de que ele circulava pela cidade em uma BMW X1 para negociar armamentos.

De acordo com a Polícia Militar, a denúncia indicava que o homem conduzia uma BMW X1 com o objetivo de vender armas de fogo. A partir das informações recebidas, equipes iniciaram diligências e localizaram o veículo trafegando pela avenida Juca Stockler.

A abordagem ocorreu no bairro Serra Verde. Embora nenhuma arma ou outro material ilícito tenha sido encontrado durante a vistoria no veículo, a ocorrência tomou outro rumo após a conversa entre os policiais e o suspeito.

Armas foram encontradas em dois endereços