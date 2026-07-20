Uma denúncia sobre venda ilegal de armas de fogo terminou com a prisão de um homem e a apreensão de um revólver, uma pistola e mais de 120 munições, na manhã desta segunda-feira, 20, em Passos (MG). A ação foi realizada pela Polícia Militar, que localizou o suspeito após receber informações de que ele circulava pela cidade em uma BMW X1 para negociar armamentos.
De acordo com a Polícia Militar, a denúncia indicava que o homem conduzia uma BMW X1 com o objetivo de vender armas de fogo. A partir das informações recebidas, equipes iniciaram diligências e localizaram o veículo trafegando pela avenida Juca Stockler.
A abordagem ocorreu no bairro Serra Verde. Embora nenhuma arma ou outro material ilícito tenha sido encontrado durante a vistoria no veículo, a ocorrência tomou outro rumo após a conversa entre os policiais e o suspeito.
Armas foram encontradas em dois endereços
Segundo a corporação, o homem admitiu que não transportava armas naquele momento, mas informou que mantinha armamentos guardados em sua residência e também na casa de sua mãe.
Com base nas informações, os militares seguiram para os dois imóveis. Durante as buscas, apreenderam um revólver calibre .357, uma pistola calibre 9 mm modelo G2C, 118 munições intactas de calibre 9 mm, sete munições de calibre .357, além de um carregador com capacidade para 30 munições e outro para 12 munições.
Suspeito foi encaminhado à delegacia
Diante do material localizado, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todas as armas, munições e carregadores apreendidos durante a operação.
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