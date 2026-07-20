Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desse domingo, 19, após ameaçar incendiar uma residência durante uma ocorrência de violência doméstica em Ituverava. Segundo a corporação, o suspeito espalhou álcool sobre os móveis, abriu o registro do gás de cozinha e ameaçou atear fogo no imóvel. A prisão foi ratificada pelo delegado de plantão.
A Polícia Militar informou que foi acionada por meio do CAD (Centro de Operações) para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o homem no interior da residência.
De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito havia espalhado álcool pelos móveis e deixado o gás do fogão aberto, ameaçando provocar um incêndio no imóvel.
Prisão em flagrante
Diante da situação, os policiais contiveram o homem e utilizaram algemas para garantir a segurança da ocorrência e das pessoas envolvidas.
Após o controle da situação, as partes foram encaminhadas ao Plantão Policial. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante do suspeito, que permaneceu à disposição da Justiça.
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