20 de julho de 2026
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NA REGIÃO

Homem ameaça colocar fogo em casa após violência doméstica

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Viatura da Polícia Militar; a corporação atendeu à ocorrência em Ituverava
Viatura da Polícia Militar; a corporação atendeu à ocorrência em Ituverava

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desse domingo, 19, após ameaçar incendiar uma residência durante uma ocorrência de violência doméstica em Ituverava. Segundo a corporação, o suspeito espalhou álcool sobre os móveis, abriu o registro do gás de cozinha e ameaçou atear fogo no imóvel. A prisão foi ratificada pelo delegado de plantão.

A Polícia Militar informou que foi acionada por meio do CAD (Centro de Operações) para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o homem no interior da residência.

De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito havia espalhado álcool pelos móveis e deixado o gás do fogão aberto, ameaçando provocar um incêndio no imóvel.

Prisão em flagrante

Diante da situação, os policiais contiveram o homem e utilizaram algemas para garantir a segurança da ocorrência e das pessoas envolvidas.

Após o controle da situação, as partes foram encaminhadas ao Plantão Policial. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante do suspeito, que permaneceu à disposição da Justiça.

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