Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desse domingo, 19, após ameaçar incendiar uma residência durante uma ocorrência de violência doméstica em Ituverava. Segundo a corporação, o suspeito espalhou álcool sobre os móveis, abriu o registro do gás de cozinha e ameaçou atear fogo no imóvel. A prisão foi ratificada pelo delegado de plantão.

A Polícia Militar informou que foi acionada por meio do CAD (Centro de Operações) para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o homem no interior da residência.

De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito havia espalhado álcool pelos móveis e deixado o gás do fogão aberto, ameaçando provocar um incêndio no imóvel.

Prisão em flagrante