Policiais militares prenderam em flagrante um homem suspeito de furtar fios de cobre de uma igreja no bairro Cohab, em Ituverava, na noite desse domingo, 19. A equipe foi acionada após uma denúncia de que o indivíduo havia sido detido por populares depois de ser surpreendido praticando o crime na Igreja Congregação Cristã no Brasil.

Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o suspeito e, durante a revista pessoal, encontraram uma faca em sua cintura. Ao lado dele, no chão, estavam os fios de cobre que, segundo uma testemunha, haviam sido retirados da igreja.

De acordo com o relato da testemunha, o homem foi visto pulando o muro da igreja já em posse da fiação. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento e teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de furto qualificado.

Local passará por perícia