20 de julho de 2026
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REGIÃO DE FRANCA

Detido pela população, homem é preso por furtar fios de igreja

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Faca e fios apreendidos com o criminoso após furto na Igreja Congregação Cristã no Brasil, em Ituverava
Faca e fios apreendidos com o criminoso após furto na Igreja Congregação Cristã no Brasil, em Ituverava

Policiais militares prenderam em flagrante um homem suspeito de furtar fios de cobre de uma igreja no bairro Cohab, em Ituverava, na noite desse domingo, 19. A equipe foi acionada após uma denúncia de que o indivíduo havia sido detido por populares depois de ser surpreendido praticando o crime na Igreja Congregação Cristã no Brasil.

Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o suspeito e, durante a revista pessoal, encontraram uma faca em sua cintura. Ao lado dele, no chão, estavam os fios de cobre que, segundo uma testemunha, haviam sido retirados da igreja.

De acordo com o relato da testemunha, o homem foi visto pulando o muro da igreja já em posse da fiação. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento e teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de furto qualificado.

Local passará por perícia

Segundo a Polícia Militar, o imóvel estava fechado no momento do furto. A perícia técnica deverá ser realizada posteriormente para efetuar os levantamentos no local.

Ainda conforme a ocorrência, o suspeito possui vasta ficha criminal por furtos e permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

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