Quem ainda deseja contribuir com a Campanha do Agasalho em Franca tem até o dia 31 de julho para doar roupas, cobertores, agasalhos e calçados em boas condições de uso. A iniciativa é promovida pelo Fussol (Fundo Social de Solidariedade), em parceria com a Secretaria de Ação Social, e já arrecadou aproximadamente 8,5 mil peças.
Grande parte das doações já foi separada e encaminhada às entidades assistenciais cadastradas pela Secretaria de Ação Social, responsáveis pela distribuição às famílias atendidas.
Solidariedade durante o inverno
Com o tema “Esquente o seu coração e a vida de quem necessita”, a campanha busca estimular a solidariedade e ampliar o número de doações durante o período de inverno.
O Fussol reforça que roupas, cobertores, agasalhos e calçados devem estar em boas condições de uso para que possam ser reutilizados por quem mais precisa.
Pontos de coleta
As doações podem ser entregues em 65 postos de coleta distribuídos pelas regiões Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste de Franca, facilitando o acesso da população.
Entre os locais participantes estão escolas municipais, supermercados, farmácias, clínicas odontológicas e unidades da Polícia Militar.
Região Central
- Savegnago - Loja 11: Rua Saldanha Marinho, 2151
- Loja Chokdoce Rua Voluntários da Franca, 1311
- Funerária Tedesco Rua Dr Julio Cardoso, 1928
Região Sul
- Rizatti – Rodovia Estadual Rio Negro e Solimões, 5200
- Lopes Loja 1: R. Marco Aurélio de Luca, 2021 - Parque Progresso
- EMEB Frei Germano de Annecy Rua Fued Zacarias Cury, 1230 - Parque Progresso
- Savegnago Loja 50: Av. Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, 1911 - Parque do Castelo
- Drogafarma: Filial 18 - Rua Reynaldo Chioca 1040 - Parque Progresso
- Drogafarma: Filial 05 - Rua Marco Aurélio de Luca 2058 - Parque Progresso
- Drogafarma: Filial 34 - Avenida Dr Chafic Facury 2805 - Prolongamento Jardim Ângela Rosa -
- Creche Euripedes Barsanufo Rua Geraldo Bombiciano 2780 – Vila Europa
- Polícia Militar – 15º Batalhão
- EMEB Prof. Paulo Freire Rua Joaquim Emerenciano, 1102 - Jd. Aviação
- Lopes Loja 3: Avenida Carlos Roberto Haddad, 594 - Jardim Aeroporto I
- EMEB Prof. José Mário Faleiros Rua Leandro Fernandes Martins, 1971 – Jd. Aeroporto III
- EMEB Prof. Fausto Alexandre Souza Teodoro Rua Carlos Maranha, 2021 – Jd. Santa Barbara
- EMEB Prof. Antônio Manoel de Paula Av. Gabriela Almeida de Pirajá, 671 – Jd. Aeroporto II
- EMEB Profª. Christianne Dezuani Dias de Oliveira Rua Maria de Lourdes Magrin do Val, 6100 – Vila Real
- EMEB Profª. Vanda Thereza de Senne Badaró Rua Alfonso Sanches Simon, 301 – Recanto Elimar II
- EMEB Profª. Maria Antônia Stevanato Reis Rua Amaury Rangel, 5880 – Jd. Paraty
- EMEB Prof. Hélio Paulino Pinto Rua Urias Alves Taveira, 6309 – Res. Ana Dorotéia
- ETEC Dr. Julio Cardoso - R. General Carneiro, 1675 - Centro
- Clínica MaxSorriso Unidade 1 - Rua Monsenhor Rosa, 1425 - Centro
Região Norte
- EMEB Rev. Prof. Nicanor Xavier da Cunha Rua Ana Aguilar, 1601 - Nova Franca
- EMEB Dr. Valeriano Gomes do Nascimento CAIC Rua José Gianesella, 581 – City Petrópolis
- EMEB Prof. Aldo Prata – Av. São Pedro, 601 – City Petrópolis
- EMEB Profª. Olívia Corrêa Costa Rua Antônio Miras Molina, 4700 – Jd. Paineiras
- EMEB Prof. Mitermair Alves Barbosa Rua Maria de Fátima Cáceres Mercuri, 3185 – Jd. Luiza II
- EMEB Profª. Maria Brizabela Bruxellas ZinadeR Rua Wilson David, 2640 – Jd. Luiza I
- EMEB Prof. Florestan Fernandes Rua Raquel Jacintho Mesquita, 900 – Jd. Vera Cruz
- EMEB Profª. Ana Rosa de Lima Barbosa Rua Waldomiro Gonçalves, 191 - Parque do Horto
- EMEB Profª. Maria Ângela David Henrique dos Santos Av. Paulo Duarte, 235 – Pq. Vicente Leporace I
- EMEB Profª. Valéria Teresa Spessoto Figueiredo Penna Rua Erothildes Teodoro Pereira, 1060 - Pq. Vicente Leporace III
- ChokDoce - Leporace Av. Dr. Abrahão Brickman, 1311, Leporace III
- EMEB Profª. Sueli Contini Marques Rua Mamede Silva, 2771 – Jd. Tropical
- Supermercado Lopes Loja 4: Av. Prof. Moacir Viêira Coelho, 3849 - Res. Nosso Lar
- EM Profª. Maria Helena Rosa Barbosa Rua João Francisco Murzi, 5210 – Jd. Redentor
- Batalhão da Policia Militar Batalhão ao lado do Parque Fernando Costa
- ChokDoce - Integração Av. Chico Júlio, 3700
- Savegnago Loja 12: Av. José da Silva, 3913 - Jardim Maria Rosa
- EMEI Prof. Walter Costa Rua Emílio Bruxelas, 3556 - Parque São Jorge
Região Leste
- EMEB Profª. Emília de Paula Tarantelli Rua Prudente de Morais, 450 - Cidade Nova
- CEI (Centro de Educação Integrada) Gustavo Chereghini Bichuette - Rua Prudente de Morais, 426 - Cidade Nova
- ChokDoce Cidade Nova
- Clínica MaxSorriso Unidade 2 - Avenida Brasil, 976 - Vila Aparecida
- Savegnago - Loja 14: Av. Brasil, 1281 - Vila Aparecida
- EMEB Frei Lauro de Carvalho Borges - Rua Cândido Carlos de Mello, 2860 – Jd. do Éden
- EMEB Profª. Marilourdes Figueiredo Iara - Rua Horácio Saturi, 350 – Jd. Panorama
- EMEB Prof. César Augusto de Oliveira - Av. Major Elias Motta, 1830 - Jd. Brasilândia
- EMEB Profª. Luzinete Cortez Balieiro - Rua Eunice Carmem Gonçalves Rodrigues, 2555 – Jd. Palestina
- EMEB Prof. Dr. Rubens Zumstein - Rua Paulo Vieira da Silva, 2321 – Jd. Piratininga
- EM Prof. Antônio Sicchierolli - Rua Prof. Laerte Barbosa Cintra, 929 - Jd. América
- Batalhão da Policia Militar - Batalhão em Frente a Rodoviária
Região Oeste
- FATEC Dr Thomaz Novelino - Rua Irênio Greco, 4580, Vila Imperador
- EMEB Profª. Nair Martins Rocha - Rua Padre Conrado, 1900 – Vila Santos Dumont
- EMEB Prof. Augusto Marques - Rua Água Santa, 500 - Vila Nova
- Supermercado Lopes - Loja 2: R. Maj. Moura Matos, 639 - Vila Rezende
- EMEB Profª. Dorotea Paulino Ferro - Rua Joaquim Machado, 580 – Jd. Paulo Archetti
- Savegnago - Loja 32: Av. Nelson Nogueira, 2211 - Jardim Pulicano
- EMEB Profª. Rita de Cássia Calixto Xavier - Rua Otaídes Eurípedes Eleutério, 2505 – Jd. Pulicano
- EMEB Profª. Etelgina de Fátima Viveiros - Rua Pedro Silveira, 2915 – Res. Júlio D’Elia
- EMEB Prof. Domênico Pugliesi - Rua Santa Luzia, 3421 - Santa Maria
- EMEB Prof. e Escritor Nelson dos Santos Damasceno - Rua Cândido Francisco Pires, 4000 – Jd. Bonsucesso
- EMEB Anor Ravagnani Rua Geraldino Augusto Machado, 181 – Parque das Esmeraldas
- Drogafarma - Filial 09 - Avenida Santos Dumont 1240- São Joaquim
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