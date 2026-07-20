Quem ainda deseja contribuir com a Campanha do Agasalho em Franca tem até o dia 31 de julho para doar roupas, cobertores, agasalhos e calçados em boas condições de uso. A iniciativa é promovida pelo Fussol (Fundo Social de Solidariedade), em parceria com a Secretaria de Ação Social, e já arrecadou aproximadamente 8,5 mil peças.

Grande parte das doações já foi separada e encaminhada às entidades assistenciais cadastradas pela Secretaria de Ação Social, responsáveis pela distribuição às famílias atendidas.

Solidariedade durante o inverno

Com o tema “Esquente o seu coração e a vida de quem necessita”, a campanha busca estimular a solidariedade e ampliar o número de doações durante o período de inverno.