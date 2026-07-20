Franca terá dias de tempo firme, com predomínio de sol, temperaturas em elevação e sem previsão de chuva até quinta-feira, 23. Segundo a Climatempo, as máximas devem chegar a 29°C na quarta-feira, 22. A mudança no tempo está prevista para sexta-feira, 24, quando há possibilidade de pancadas fracas de chuva.

Nesta segunda-feira, 20, o tempo segue estável, com sol entre nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 12°C e 26°C.

Na terça-feira, 21, o cenário permanece semelhante, com aumento da nebulosidade à tarde, mas sem previsão de chuva. Os termômetros devem oscilar entre 13°C e 27°C.