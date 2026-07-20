Franca terá dias de tempo firme, com predomínio de sol, temperaturas em elevação e sem previsão de chuva até quinta-feira, 23. Segundo a Climatempo, as máximas devem chegar a 29°C na quarta-feira, 22. A mudança no tempo está prevista para sexta-feira, 24, quando há possibilidade de pancadas fracas de chuva.
Nesta segunda-feira, 20, o tempo segue estável, com sol entre nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 12°C e 26°C.
Na terça-feira, 21, o cenário permanece semelhante, com aumento da nebulosidade à tarde, mas sem previsão de chuva. Os termômetros devem oscilar entre 13°C e 27°C.
Na quarta-feira, o calor ganha força, com mínima de 14°C e máxima prevista de 29°C. O dia será de sol com aumento de nuvens, sem chuva.
Calor predomina até quinta-feira
Na quinta-feira, o céu permanece com muitas nuvens ao longo do dia, mas o tempo continua estável. As temperaturas variam entre 18°C e 28°C.
A mudança nas condições do tempo está prevista para sexta-feira, 24, quando o sol ainda aparece entre muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, acompanhadas de trovoadas. A temperatura deve variar entre 16°C e 23°C, com volume estimado de 1,3 milímetro de chuva.
Alerta para baixa umidade
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém um alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar em Franca nesta segunda-feira. O aviso prevê umidade relativa entre 20% e 30%.
Segundo o alerta, há baixo risco de incêndios florestais e de impactos à saúde. A orientação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas nos horários mais secos do dia e reduzir a exposição ao sol nos períodos de maior calor.
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