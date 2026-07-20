Agentes culturais, artistas, coletivos e representantes de Pontos de Cultura de Franca têm até o dia 28 de julho para se inscrever nos chamamentos públicos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura). Ao todo, mais de R$ 1,7 milhão será destinado ao financiamento de projetos e ações culturais no município, com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio de formulário eletrônico. Os editais, anexos e demais documentos necessários estão disponíveis no portal da Prefeitura.

A PNAB é considerada a maior política pública contínua de incentivo à cultura já implantada no Brasil. O programa prevê repasses anuais da União para estados e municípios, com o objetivo de estimular a produção artística, preservar o patrimônio cultural, fortalecer espaços culturais e ampliar o acesso da população às diferentes manifestações culturais.

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