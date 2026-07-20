Pessoas que enfrentam ansiedade e depressão podem contar com atendimento gratuito oferecido pela Fundação Espírita Allan Kardec, em Franca. O SOS Depressão, que integra o CPSM (Centro de Promoção da Saúde Mental), realiza o TDM (Tratamento da Depressão por Magnetismo) como recurso complementar aos tratamentos médicos e psicológicos.
Desde o início das atividades, em fevereiro de 2024, o projeto já atendeu mais de mil pessoas. Atualmente, 146 assistidos participam do acompanhamento oferecido pela iniciativa.
Antes de cada atendimento, os participantes acompanham uma palestra com temas relacionados à saúde emocional, como autoestima, autoconhecimento, amor-próprio e confiança. Também são orientados sobre técnicas de respiração e passam por uma entrevista de acompanhamento antes de receberem o tratamento magnético.
O trabalho é desenvolvido por cerca de 60 voluntários que receberam capacitação específica para atuar no projeto. Além do tratamento, eles oferecem escuta e acolhimento aos participantes.
Voluntario desde a criação do SOS Depressão, o bancário Stéfano Luiz Sinicio Abib confirma que acompanhar a evolução dos assistidos é uma das principais motivações para continuar no projeto.
"O que mais nos marca é ver a melhora de algumas pessoas. Ver quem chegou cabisbaixo, como derrotado, voltar a sorrir, caminhar de cabeça erguida e contar que está conseguindo reagir e percebe a ajuda do tratamento é algo muito significativo", relata Stéfano.
Segundo ele, observar pessoas que chegaram abatidas retomando a confiança e relatando melhora ao longo do tratamento reforça a importância do acolhimento. Também orienta quem enfrenta esse momento a buscar ajuda médica e psicológica e, se desejar, recorrer ao tratamento integrativo oferecido pela Fundação como complemento ao acompanhamento profissional.
"A depressão não é frescura nem falta de vontade. Não tenha receio de buscar ajuda. Procure atendimento médico, psicológico e, se desejar, também um tratamento integrativo. O TDM utiliza o magnetismo humano como um recurso complementar para auxiliar na recuperação. Dê essa oportunidade a você", disse.
O atendimento do SOS Depressão é realizado às segundas e quartas-feiras, às 19h, na sede da Fundação Espírita Allan Kardec, na rua José Marques Garcia, 675, Cidade Nova, em Franca. O serviço é gratuito.
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