Pessoas que enfrentam ansiedade e depressão podem contar com atendimento gratuito oferecido pela Fundação Espírita Allan Kardec, em Franca. O SOS Depressão, que integra o CPSM (Centro de Promoção da Saúde Mental), realiza o TDM (Tratamento da Depressão por Magnetismo) como recurso complementar aos tratamentos médicos e psicológicos.

Desde o início das atividades, em fevereiro de 2024, o projeto já atendeu mais de mil pessoas. Atualmente, 146 assistidos participam do acompanhamento oferecido pela iniciativa.

Antes de cada atendimento, os participantes acompanham uma palestra com temas relacionados à saúde emocional, como autoestima, autoconhecimento, amor-próprio e confiança. Também são orientados sobre técnicas de respiração e passam por uma entrevista de acompanhamento antes de receberem o tratamento magnético.