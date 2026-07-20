Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira, 20, no bairro Jardim Lima, em Franca.

Segundo testemunhas, o casal seguia de motocicleta pela avenida José Marcelo Leite quando foi atingido por um Fiat Uno, cujo motorista de 84 anos teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória. Com o impacto, o piloto e a passageira foram arremessados ao solo.

O motociclista sofreu uma contusão no ombro, enquanto a mulher que estava na garupa apresentou escoriações e queixava-se de dores pelo corpo. Ambos receberam atendimento das equipes do Resgate e do Samu e foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Aeroporto.