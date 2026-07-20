Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira, 20, no bairro Jardim Lima, em Franca.
Segundo testemunhas, o casal seguia de motocicleta pela avenida José Marcelo Leite quando foi atingido por um Fiat Uno, cujo motorista de 84 anos teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória. Com o impacto, o piloto e a passageira foram arremessados ao solo.
O motociclista sofreu uma contusão no ombro, enquanto a mulher que estava na garupa apresentou escoriações e queixava-se de dores pelo corpo. Ambos receberam atendimento das equipes do Resgate e do Samu e foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Aeroporto.
O motorista do Fiat Uno informou que seguia para casa quando o sol teria prejudicado sua visão, contribuindo para o acidente.
A motocicleta ficou bastante danificada e o Fiat Uno teve a lateral amassada.
A Polícia Militar esteve no local, registrou o boletim de ocorrência e as circunstâncias do acidente serão apuradas.
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