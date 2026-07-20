Um casal foi vítima de um assalto à mão armada na noite deste domingo, 19, nos fundos da Unifran (Universidade de Franca), na avenida Alfio Benedi, no Núcleo Agrícola Alpha, em Franca.
De acordo com as informações, um barbeiro de 24 anos, estava dentro de sua caminhonete Fiat Toro Freedom AT6, de cor cinza, acompanhado da namorada, quando, por volta das 23h15, ouviu batidas no vidro do veículo.
Ao olhar para fora, o casal se deparou com três criminosos, todos usando balaclavas que deixavam apenas os olhos aparentes. Segundo a vítima, os suspeitos passaram a gritar "perdeu, perdeu" e aparentavam estar armados. Apesar disso, a vítima não conseguiu identificar o tipo de arma utilizada, observando apenas que os objetos eram de pequeno porte.
Temendo pela própria segurança e pela da namorada, o casal desceu da caminhonete sem reagir. Em seguida, o barbeiro pediu autorização para retirar o celular, que havia permanecido no interior do veículo, mas o pedido foi negado pelos criminosos, que fugiram levando a caminhonete e os pertences das vítimas.
Além do veículo, os assaltantes levaram documentos pessoais, três cartões bancários do Banco Santander, aproximadamente R$ 80 em dinheiro e a bolsa da jovem, contendo documentos pessoais.
Após o roubo, o barbeiro utilizou o sistema de rastreamento do aparelho celular e constatou que o iPhone 16 estava nas proximidades da Unifran. Ele foi até o local indicado e encontrou o aparelho em uma área gramada às margens da Rodovia Engenheiro Ronan Rocha.
O caso foi registrado como roubo de veículo com concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e será investigado pela Polícia Civil. Até a publicação deste texto, a caminhonete, de placas EIR8F85, não havia sido localizada.
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