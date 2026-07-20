Um casal foi vítima de um assalto à mão armada na noite deste domingo, 19, nos fundos da Unifran (Universidade de Franca), na avenida Alfio Benedi, no Núcleo Agrícola Alpha, em Franca.

De acordo com as informações, um barbeiro de 24 anos, estava dentro de sua caminhonete Fiat Toro Freedom AT6, de cor cinza, acompanhado da namorada, quando, por volta das 23h15, ouviu batidas no vidro do veículo.

Ao olhar para fora, o casal se deparou com três criminosos, todos usando balaclavas que deixavam apenas os olhos aparentes. Segundo a vítima, os suspeitos passaram a gritar "perdeu, perdeu" e aparentavam estar armados. Apesar disso, a vítima não conseguiu identificar o tipo de arma utilizada, observando apenas que os objetos eram de pequeno porte.