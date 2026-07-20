Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta segunda-feira, 20, 9 em Franca, após a GCM (Guarda Civil Municipal) constatar que havia um mandado de prisão em aberto contra ele durante o atendimento de uma ocorrência no Canil Municipal.
A equipe foi acionada pela Central de Atendimento para prestar apoio no local, onde um casal havia levado filhotes de cachorro encontrados abandonados em via pública, na região entre os bairros Jardim Luiza I e Jardim Pinheiros.
Durante o atendimento, ocorreu um desentendimento entre os envolvidos, o que motivou a presença da GCM.
Após ouvir as partes e acompanhar a resolução da situação, os filhotes foram recolhidos por uma vereadora, que se responsabilizou pelo encaminhamento dos animais ao seu canil particular.
Os guardas realizaram a consulta dos dados de um dos envolvidos, de 26 anos. Durante a verificação, foi constatado um mandado de prisão em aberto, expedido em 25 de setembro de 2025, pelo crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, §13, do Código Penal. Segundo a Justiça, o homem ainda tinha 11 meses e 29 dias de pena a cumprir.
Diante da ordem judicial, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.
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