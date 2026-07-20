Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta segunda-feira, 20, 9 em Franca, após a GCM (Guarda Civil Municipal) constatar que havia um mandado de prisão em aberto contra ele durante o atendimento de uma ocorrência no Canil Municipal.

A equipe foi acionada pela Central de Atendimento para prestar apoio no local, onde um casal havia levado filhotes de cachorro encontrados abandonados em via pública, na região entre os bairros Jardim Luiza I e Jardim Pinheiros.

Durante o atendimento, ocorreu um desentendimento entre os envolvidos, o que motivou a presença da GCM.