O Conselho da Mulher Empreendedora da ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) está com inscrições abertas para o encontro semestral de apresentação do grupo a mulheres empreendedoras interessadas em conhecer o trabalho desenvolvido pelo Conselho e integrar a iniciativa. O evento será realizado no dia 3 de agosto, às 19h, no Centro de Educação Empresarial da ACIF (Rua Major Claudiano, 1.907), com coffee de recepção, networking e palestra sobre planejamento financeiro.

A programação contará com a participação da economista e planejadora financeira Adriana Matheus, que abordará estratégias para investimentos, gestão de patrimônio e educação financeira aplicada aos negócios. Com pós-graduação em Gestão Empresarial e MBA em Vendas e Resultados de Alta Performance, a palestrante atua na formação de empreendedores e equipes comerciais, levando conhecimento financeiro de forma prática e acessível.

Segundo a coordenadora do Programa Empreender ACIF, Karla Roncari, o encontro é uma oportunidade para que novas empresárias conheçam de perto o propósito do Conselho e os benefícios de fazer parte da iniciativa.

"Mais do que apresentar o funcionamento do CME, queremos mostrar às participantes como o Conselho pode contribuir para o desenvolvimento de suas empresas e de suas trajetórias como empreendedoras. É um espaço de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento de conexões que fazem a diferença no dia a dia dos negócios", afirma.

Para a coordenadora do CME-ACIF, Thalita Rossi, o evento marca o início de novas histórias dentro do Conselho.

"Todos os anos recebemos mulheres com diferentes experiências e desafios, mas que compartilham o desejo de crescer e evoluir juntas. O CME é um ambiente de acolhimento, desenvolvimento e colaboração, e estamos muito felizes em abrir as portas para novas empreendedoras que queiram fazer parte dessa rede", destaca.

Podem participar mulheres empreendedoras que tenham interesse em integrar o Conselho da Mulher Empreendedora da ACIF. O investimento para o coffee é de R$ 36, e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (16) 99415-9884.

Sobre o CME-ACIF

O Conselho da Mulher Empreendedora é uma organização vinculada ao Programa Empreender e foi criado em 13 de junho de 1995, consolidando-se nas associações comerciais do Estado de São Paulo. Em Franca, o CME foi implantado em abril de 2005 e, desde então, promove o fortalecimento do empreendedorismo feminino por meio de capacitações, debates, networking e participação das empresárias em eventos, missões e feiras no Brasil e no exterior.

Serviço

Encontro de apresentação do CME-ACIF

Data: 3 de agosto

Horário: 19h

Local: Centro de Educação Empresarial da ACIF (Rua Major Claudiano, 1.907, Centro) Coffee: R$ 36

Inscrições: WhatsApp (16) 99415-9884