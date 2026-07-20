Um jovem de 22 anos busca por informações que possam levar à localização de sua motocicleta, furtada na noite da última sexta-feira, 17, no Distrito Industrial, em Franca. Além do prejuízo com o furto, a família afirma ter sido vítima de um golpe ao tentar recuperar o veículo.

Segundo o proprietário, a motocicleta, uma Sundown Max 125, vermelha, ano 2008, placa BYS-7153, estava estacionada em frente à empresa onde trabalha, na avenida Alberto Pulicano. Ele iniciou o expediente às 20h e, ao deixar o trabalho, por volta das 3h da madrugada, percebeu que a moto havia sido furtada.

Após constatar o crime, o jovem registrou um boletim de ocorrência e tenta obter imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar a identificar os autores do furto.