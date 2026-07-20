Duas instituições de educação infantil conveniadas à Prefeitura de Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais. As oportunidades são destinadas a diferentes áreas e incluem vagas para educador de apoio pedagógico, nutricionista, auxiliar de cozinha e lactarista.

No Centro de Educação Infantil Santa Clara – Joaquim Franco da Rocha, as inscrições seguem até o dia 24 de julho e devem ser feitas exclusivamente por e-mail. O processo seletivo oferece uma vaga para Educador(a) de Apoio Pedagógico, com contratação pelo regime CLT.

Para disputar a vaga, é necessário possuir licenciatura em Pedagogia, Curso Normal Superior ou Magistério em Nível Médio com habilitação em Educação Infantil. A jornada é de 44 horas semanais, com salário de R$ 2.610, além de vale-refeição de R$ 29,08 por dia trabalhado, vale-alimentação de R$ 215, assistência à saúde e vale-transporte, conforme previsto no edital.