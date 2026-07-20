Duas instituições de educação infantil conveniadas à Prefeitura de Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais. As oportunidades são destinadas a diferentes áreas e incluem vagas para educador de apoio pedagógico, nutricionista, auxiliar de cozinha e lactarista.
No Centro de Educação Infantil Santa Clara – Joaquim Franco da Rocha, as inscrições seguem até o dia 24 de julho e devem ser feitas exclusivamente por e-mail. O processo seletivo oferece uma vaga para Educador(a) de Apoio Pedagógico, com contratação pelo regime CLT.
Para disputar a vaga, é necessário possuir licenciatura em Pedagogia, Curso Normal Superior ou Magistério em Nível Médio com habilitação em Educação Infantil. A jornada é de 44 horas semanais, com salário de R$ 2.610, além de vale-refeição de R$ 29,08 por dia trabalhado, vale-alimentação de R$ 215, assistência à saúde e vale-transporte, conforme previsto no edital.
Entre as atribuições do cargo estão o auxílio aos alunos com necessidades educacionais específicas, apoio às atividades pedagógicas, participação no planejamento escolar, elaboração de relatórios e acompanhamento do desenvolvimento das crianças, além de atividades relacionadas aos cuidados diários dos estudantes.
Os interessados devem encaminhar currículo, documentos pessoais, comprovantes de formação e experiência profissional para o e-mail processoseletivoceisantaclara@gmail.com até o dia 24 de julho. A seleção será composta por análise curricular, entrevistas e redação. O resultado será divulgado na página da instituição no Facebook e também poderá ser comunicado por telefone aos candidatos selecionados.
Creche Eurípedes Barsanulfo também seleciona profissionais
Outra instituição que abriu processo seletivo é a Creche Eurípedes Barsanulfo, que está formando cadastro para contratação de nutricionista, auxiliar de cozinha e lactarista.
Para a vaga de nutricionista, é exigido ensino superior em Nutrição, registro ativo no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN), além de conhecimentos em legislação sanitária e no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Também são considerados requisitos boa comunicação, organização e responsabilidade.
Já para auxiliar de cozinha e lactarista, os candidatos devem possuir ensino fundamental completo, boa condição de saúde, estar em dia com a Justiça Eleitoral e demonstrar organização, comprometimento e disponibilidade para cumprir a jornada estabelecida pela instituição.
Em ambos os casos, os currículos e a documentação devem ser enviados para o e-mail direcao@cebfranca.com.br, informando no assunto o cargo pretendido. A convocação dos aprovados ocorrerá conforme a necessidade da instituição, respeitando a ordem de classificação e a vigência do Termo de Colaboração firmado com o município.
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