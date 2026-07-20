O Programa Beem (Bolsa Estágio Ensino Médio), da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), já encaminhou 16.894 estudantes para o mercado de trabalho desde sua implantação. As inscrições seguem abertas para alunos de todo o estado interessados em participar da iniciativa, que oferece estágio remunerado a estudantes do Ensino Médio Técnico.
Os dados mais recentes mostram que o curso de Administração concentra a maior parte das contratações. Ao todo, 10.675 estudantes da área já foram admitidos, o que representa 63,2% de todos os estagiários vinculados ao programa.
Na sequência aparecem os cursos de Vendas, com 1.665 estudantes (9,85%), Logística, com 1.632 (9,6%), Agronegócio, com 1.093 (6,4%) e Desenvolvimento de Sistemas, com 742 alunos (4,4%).
Também figuram entre os dez cursos com maior número de estagiários Enfermagem (420), Farmácia (326), Hospedagem (193), Ciência de Dados (65) e Qualidade (55).
O programa é destinado a estudantes matriculados na 2ª ou 3ª série do itinerário de formação técnico-profissional do Ensino Médio e busca aproximar os jovens do mercado de trabalho ainda durante a formação escolar.
Quem pode participar
Para se candidatar às vagas, o estudante deve atender a alguns requisitos estabelecidos pela Seduc-SP. Entre eles, ter pelo menos 16 anos completos na data de admissão, estar matriculado na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio Técnico, manter frequência mínima de 85% no semestre anterior e ter participado do Provão Paulista Seriado no ano anterior.
Não podem participar alunos que estejam a menos de seis meses da conclusão do curso na data da convocação.
As oportunidades são divulgadas semanalmente, e as inscrições podem ser feitas diretamente pelo portal oficial do programa. O processo seletivo é classificatório e eliminatório, respeitando o número de vagas ofertadas. Dependendo da empresa parceira, também podem ser realizadas etapas complementares, como análise de currículo ou entrevista. Não é exigida experiência profissional anterior.
Bolsa e duração
Os estudantes selecionados atuam em empresas parceiras, em funções compatíveis com o curso técnico e o horário das aulas. A bolsa é paga pela Secretaria da Educação durante os seis primeiros meses de estágio, período que também inclui seguro contra acidentes pessoais.
Já as empresas ficam responsáveis pelo fornecimento do auxílio-transporte e pela supervisão das atividades desenvolvidas pelo estudante. Após esse período inicial, existe a possibilidade de efetivação do contrato diretamente pela empresa.
O valor da bolsa varia conforme a carga horária e o curso. Estudantes do Ensino Médio Técnico que cumprem jornada de 20 horas semanais recebem R$ 703,38 mensais. Para alunos de cursos tecnológicos, a bolsa é de R$ 883,66. Já os estágios com carga horária inferior a 20 horas semanais oferecem bolsa de R$ 437,99. O pagamento é realizado no décimo dia útil após o mês estagiado.
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