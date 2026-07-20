O Programa Beem (Bolsa Estágio Ensino Médio), da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), já encaminhou 16.894 estudantes para o mercado de trabalho desde sua implantação. As inscrições seguem abertas para alunos de todo o estado interessados em participar da iniciativa, que oferece estágio remunerado a estudantes do Ensino Médio Técnico.

Os dados mais recentes mostram que o curso de Administração concentra a maior parte das contratações. Ao todo, 10.675 estudantes da área já foram admitidos, o que representa 63,2% de todos os estagiários vinculados ao programa.

Na sequência aparecem os cursos de Vendas, com 1.665 estudantes (9,85%), Logística, com 1.632 (9,6%), Agronegócio, com 1.093 (6,4%) e Desenvolvimento de Sistemas, com 742 alunos (4,4%).