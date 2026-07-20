Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite desse domingo, 19, durante uma operação de fiscalização de trânsito realizada pela Polícia Militar na rodovia vicinal que liga os municípios de Jeriquara e Buritizal.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento pela vicinal quando avistou uma motocicleta ocupada por dois indivíduos e deu ordem de parada. O condutor, no entanto, desobedeceu à determinação e tentou fugir em direção a Buritizal.

Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançar a motocicleta pouco tempo depois. Na nova abordagem, os suspeitos pararam o veículo e foram submetidos à busca pessoal.