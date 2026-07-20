Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite desse domingo, 19, durante uma operação de fiscalização de trânsito realizada pela Polícia Militar na rodovia vicinal que liga os municípios de Jeriquara e Buritizal.
Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento pela vicinal quando avistou uma motocicleta ocupada por dois indivíduos e deu ordem de parada. O condutor, no entanto, desobedeceu à determinação e tentou fugir em direção a Buritizal.
Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançar a motocicleta pouco tempo depois. Na nova abordagem, os suspeitos pararam o veículo e foram submetidos à busca pessoal.
Durante a revista, os policiais localizaram, na bolsa de um dos ocupantes, três tijolos de crack de tamanhos variados, que totalizaram aproximadamente dois quilos da droga.
De acordo com a ocorrência, os dois homens foram questionados sobre o entorpecente, mas preferiram não prestar esclarecimentos.
Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a autoridade policial de plantão ratificou a prisão pelos crimes relacionados ao tráfico de drogas.
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