Veja o obituário desta segunda-feira, 20, em Franca:
Nome: Aparecida dos Santos Silva
Idade: 89 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Aparecida dos Santos Bastianini
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Antônio Rodrigues dos Santos
Idade: 66 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: José Carlos da Silva
Idade: 58 anos
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Ernaldo José da Cunha
Idade: 52 anos
Local do velório: Velório Municipal de Cristais Paulista
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
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