Veja o obituário desta segunda-feira, 20, em Franca:

Nome: Aparecida dos Santos Silva

Idade: 89 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Aparecida dos Santos Bastianini

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h