20 de julho de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 20, em Franca:

Nome: Aparecida dos Santos Silva 
Idade: 89 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Aparecida dos Santos Bastianini 
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Antônio Rodrigues dos Santos  
Idade: 66 anos 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: José Carlos da Silva 
Idade: 58 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Ernaldo José da Cunha 
Idade: 52 anos
Local do velório: Velório Municipal de Cristais Paulista 
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30

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