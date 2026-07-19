19 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Motociclista fica preso sob caminhonete após acidente

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles
Acidente na avenida São Vicente, no Polo Clube
Acidente na avenida São Vicente, no Polo Clube

Um entregador de 21 anos ficou gravemente ferido após um acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete RAM na noite deste domingo, 19, na avenida São Vicente, no bairro Polo Clube, na região sul de Franca.

Segundo as informações apuradas no local, o motociclista seguia pela avenida quando o motorista da caminhonete tentou realizar um cruzamento para acessar a via.

Sem perceber a aproximação da moto, acabou atingindo o entregador. A moto atingiu em cheio a latera do carro, que acionou o airbag. O vidro do lado do motorista estourou na colisão.

Com a força do impacto, o jovem ficou prensado sob a caminhonete e sofreu ferimentos graves. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate.

Após receber os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada à Santa Casa de Franca. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista.

A Polícia Militar está no local e registra a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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