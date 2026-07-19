Um entregador de 21 anos ficou gravemente ferido após um acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete RAM na noite deste domingo, 19, na avenida São Vicente, no bairro Polo Clube, na região sul de Franca.

Segundo as informações apuradas no local, o motociclista seguia pela avenida quando o motorista da caminhonete tentou realizar um cruzamento para acessar a via.

Sem perceber a aproximação da moto, acabou atingindo o entregador. A moto atingiu em cheio a latera do carro, que acionou o airbag. O vidro do lado do motorista estourou na colisão.