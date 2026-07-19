Um entregador de 21 anos ficou gravemente ferido após um acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete RAM na noite deste domingo, 19, na avenida São Vicente, no bairro Polo Clube, na região sul de Franca.
Segundo as informações apuradas no local, o motociclista seguia pela avenida quando o motorista da caminhonete tentou realizar um cruzamento para acessar a via.
Sem perceber a aproximação da moto, acabou atingindo o entregador. A moto atingiu em cheio a latera do carro, que acionou o airbag. O vidro do lado do motorista estourou na colisão.
Com a força do impacto, o jovem ficou prensado sob a caminhonete e sofreu ferimentos graves. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate.
Após receber os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada à Santa Casa de Franca. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista.
A Polícia Militar está no local e registra a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.
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