A Feaap (Festa Agropecuária de Pedregulho) já definiu a corte que representará a edição de 2026. A escolha aconteceu na noite deste sábado, 18, em um evento que reuniu 16 candidatas e atraiu grande público ao município.

Com forte presença de familiares, amigos e torcidas organizadas, as participantes desfilaram diante da comissão julgadora em busca de uma vaga na corte oficial da festa.

O concurso foi dividido em duas etapas. Na primeira fase, as 16 candidatas participaram da seleção, que classificou dez finalistas para a etapa decisiva. Após as avaliações dos jurados, foram escolhidas as representantes da Feapp 2026.

Corte da Feapp 2026