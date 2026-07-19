19 de julho de 2026
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NOITE ESPECIAL

Festa Agropecuária de Pedregulho elege corte para edição 2026

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles/GCN
Corte eleita pelos jurados na noite deste sábado, 18
Corte eleita pelos jurados na noite deste sábado, 18

A Feaap (Festa Agropecuária de Pedregulho) já definiu a corte que representará a edição de 2026. A escolha aconteceu na noite deste sábado, 18, em um evento que reuniu 16 candidatas e atraiu grande público ao município.

Com forte presença de familiares, amigos e torcidas organizadas, as participantes desfilaram diante da comissão julgadora em busca de uma vaga na corte oficial da festa.

O concurso foi dividido em duas etapas. Na primeira fase, as 16 candidatas participaram da seleção, que classificou dez finalistas para a etapa decisiva. Após as avaliações dos jurados, foram escolhidas as representantes da Feapp 2026.

Corte da Feapp 2026

  • Garota Country: Julian Panham
  • 1ª Princesa: Maria Rita Martins
  • 2ª Princesa: Bianca Natal
  • Madrinha: Nicoly Dutra

A cerimônia foi apresentada pela diretora e apresentadora da Rádio Difusora, Cíntia Flávia, e pelo apresentador Luisinho Brocanelli.

A comissão julgadora foi formada por Hevertom Talles, Mônica Caixeta, William Matias, Bianca Freitas e Márcia Bernardes.

O evento também contou com a presença do prefeito de Pedregulho, Carlos Eduardo Barbosa Teixeira, o Cacá Advogado (PSDB), acompanhado da primeira-dama Edimara Muzulon Teixeira.

Feapp 2026

A Festa Agropecuária de Pedregulho será realizada entre os dias 13 e 16 de agosto de 2026, no Parque Agropecuário Dirso Polo, com entrada gratuita.

Entre as atrações musicais já confirmadas estão Emílio & Eduardo, João Pedro & Cristiano, Pedro Paulo & Alex e Diego & Victor Hugo.

Além dos shows, a programação contará com montarias em touros durante todas as noites do evento.

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