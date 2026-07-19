O engenheiro Edson Francisco do Couto Rosa registrou boletim de ocorrência no último dia 6 de julho após receber, no dia anterior, uma mensagem de WhatsApp com ameaça de morte. O remetente é um número desconhecido, identificado por foto de perfil de palhaço e pelo nome "bomba a vista".

Na mensagem, o autor o trata pelo apelido e faz ameaça direta à sua vida e ao sofrimento de sua família: "Vc não morreu ainda não... vai deixar sua família sofrendo aqui na minha mão... reflita antes de morrer". O caso foi registrado como ameaça, prevista no art. 147 do Código Penal, com autoria desconhecida. O engenheiro manifestou desejo de representar criminalmente.

Edson Francisco do Couto Rosa é o credor de um cumprimento de sentença que tramita na 5ª Vara Cível do Foro de Franca. É o terceiro boletim de ocorrência ligado a essa mesma disputa em menos de um mês.

A disputa por trás dos registros