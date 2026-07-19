Um homem foi preso em flagrante na noite deste sábado, 18, em Rifaina, após agredir a mulher durante uma discussão e, em seguida, acionar as autoridades com uma falsa denúncia de assalto para tentar justificar o desaparecimento.

Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima, moradora de Franca, relatou que estava na cidade turística com o marido e a sogra, onde passaram o dia. Durante o retorno para Franca, por volta das 18h40, o casal iniciou uma discussão ainda na rodovia.

Os dois deixaram o veículo e seguiram a pé até o perímetro urbano de Rifaina, onde tentaram conversar. Conforme o relato da mulher, o marido tomou seu telefone celular à força, a agrediu e, em seguida, arremessou o aparelho contra o chão, destruindo-o. Após as agressões, ele fugiu do local.