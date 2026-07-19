Um homem foi preso em flagrante na noite deste sábado, 18, em Rifaina, após agredir a mulher durante uma discussão e, em seguida, acionar as autoridades com uma falsa denúncia de assalto para tentar justificar o desaparecimento.
Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima, moradora de Franca, relatou que estava na cidade turística com o marido e a sogra, onde passaram o dia. Durante o retorno para Franca, por volta das 18h40, o casal iniciou uma discussão ainda na rodovia.
Os dois deixaram o veículo e seguiram a pé até o perímetro urbano de Rifaina, onde tentaram conversar. Conforme o relato da mulher, o marido tomou seu telefone celular à força, a agrediu e, em seguida, arremessou o aparelho contra o chão, destruindo-o. Após as agressões, ele fugiu do local.
Enquanto a ocorrência era registrada, a GCM recebeu uma ligação informando que um homem bastante alterado afirmava que havia sido vítima de um assalto na rodovia. Segundo ele, dois criminosos armados teriam interceptado o veículo em que estava com a mãe, anunciando o roubo. O suspeito disse que conseguiu fugir correndo, enquanto a mãe permaneceu no carro.
O homem foi levado por uma equipe da Defesa Civil até a base da GCM. No entanto, ao chegar ao local, os agentes constataram que ele era justamente o marido apontado como autor das agressões contra a mulher. Após a apuração dos fatos, a suposta ocorrência de roubo foi descartada, sendo identificada como uma falsa comunicação de crime.
O casal foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Após tomar conhecimento da ocorrência, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do homem, que permaneceu à disposição da Justiça.
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