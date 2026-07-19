19 de julho de 2026
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EM RIFAINA

Homem é preso após agredir mulher e inventar falso assalto

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM Rifaina
Ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária
Ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária

Um homem foi preso em flagrante na noite deste sábado, 18, em Rifaina, após agredir a mulher durante uma discussão e, em seguida, acionar as autoridades com uma falsa denúncia de assalto para tentar justificar o desaparecimento.

Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima, moradora de Franca, relatou que estava na cidade turística com o marido e a sogra, onde passaram o dia. Durante o retorno para Franca, por volta das 18h40, o casal iniciou uma discussão ainda na rodovia.

Os dois deixaram o veículo e seguiram a pé até o perímetro urbano de Rifaina, onde tentaram conversar. Conforme o relato da mulher, o marido tomou seu telefone celular à força, a agrediu e, em seguida, arremessou o aparelho contra o chão, destruindo-o. Após as agressões, ele fugiu do local.

Enquanto a ocorrência era registrada, a GCM recebeu uma ligação informando que um homem bastante alterado afirmava que havia sido vítima de um assalto na rodovia. Segundo ele, dois criminosos armados teriam interceptado o veículo em que estava com a mãe, anunciando o roubo. O suspeito disse que conseguiu fugir correndo, enquanto a mãe permaneceu no carro.

O homem foi levado por uma equipe da Defesa Civil até a base da GCM. No entanto, ao chegar ao local, os agentes constataram que ele era justamente o marido apontado como autor das agressões contra a mulher. Após a apuração dos fatos, a suposta ocorrência de roubo foi descartada, sendo identificada como uma falsa comunicação de crime.

O casal foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Após tomar conhecimento da ocorrência, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do homem, que permaneceu à disposição da Justiça.

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