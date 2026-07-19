Uma tentativa de assalto a uma oficina de pintura automotiva terminou com o suspeito rendido pelas próprias vítimas e testemunhas na sexta-feira, 17, em Passos (MG), cidade a aproximadamente 105 quilômetros de Franca. Segundo a Polícia Militar, o homem, de 26 anos, foi preso após uma luta corporal dentro do estabelecimento e vai responder por roubo, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.
Crime foi interrompido pela reação de uma das vítimas
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta vermelha. Enquanto um permaneceu do lado de fora dando cobertura, o outro entrou armado na oficina e anunciou o assalto.
Sob ameaça, as vítimas foram obrigadas a se deitar no chão e entregar celulares, relógios, alianças e outros objetos de valor. A ação, no entanto, mudou de rumo quando uma das vítimas reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso.
Disparo durante a luta e fuga frustrada
Durante o confronto, um disparo foi efetuado e atingiu o banco de uma motocicleta estacionada na oficina. Mesmo assim, o suspeito conseguiu escapar do estabelecimento e tentou fugir correndo.
A tentativa durou pouco. A vítima iniciou uma perseguição e conseguiu alcançá-lo nas proximidades. Com o apoio de testemunhas, o homem foi imobilizado até a chegada da Polícia Militar.
Comparsa escapou
Ainda segundo a PMMG, o suspeito confessou participação no crime e afirmou ser o proprietário da arma utilizada na ação. Ainda segundo a corporação, ele havia deixado o sistema prisional há pouco tempo.
Preso em flagrante, o homem foi encaminhado pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. O segundo suspeito, que permaneceu na motocicleta durante toda a ação, conseguiu fugir e ainda não foi localizado.
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