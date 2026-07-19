Uma tentativa de assalto a uma oficina de pintura automotiva terminou com o suspeito rendido pelas próprias vítimas e testemunhas na sexta-feira, 17, em Passos (MG), cidade a aproximadamente 105 quilômetros de Franca. Segundo a Polícia Militar, o homem, de 26 anos, foi preso após uma luta corporal dentro do estabelecimento e vai responder por roubo, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

Crime foi interrompido pela reação de uma das vítimas

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta vermelha. Enquanto um permaneceu do lado de fora dando cobertura, o outro entrou armado na oficina e anunciou o assalto.

Sob ameaça, as vítimas foram obrigadas a se deitar no chão e entregar celulares, relógios, alianças e outros objetos de valor. A ação, no entanto, mudou de rumo quando uma das vítimas reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso.

Disparo durante a luta e fuga frustrada