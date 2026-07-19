O 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior (15º BPM/I) divulgou o balanço operacional do primeiro semestre de 2026 na região de Franca. Entre janeiro e junho, a unidade atendeu 36.340 ocorrências nos 23 municípios sob sua responsabilidade, prendeu 1.016 pessoas em flagrante, capturou 762 condenados foragidos, apreendeu 179 quilos de drogas e 133 armas de fogo, além de recuperar 151 veículos.

Balanço operacional

Os dados mostram que, ao longo dos seis primeiros meses do ano, o batalhão registrou 36.340 atendimentos de ocorrências, resultado das ações desenvolvidas na região.

No período, 1.016 pessoas foram presas em flagrante e outras 762, que estavam na condição de condenados foragidos, foram capturadas pelas equipes policiais.