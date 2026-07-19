19 de julho de 2026
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DEU RUIM

Homem tenta fugir da Polícia Militar e acaba preso com arma

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/PM
Arma apreendida pela polícia em Aramina
Arma apreendida pela polícia em Aramina

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite de sexta-feira, 17, em Aramina, na região de Franca, após ser denunciado. Com base nas características informadas, policiais militares localizaram o suspeito, que tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe e dispensou a arma durante a tentativa de evasão.

Suspeito foi localizado após denúncia

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de transeuntes sobre um homem que estaria portando uma arma de fogo. Com as características repassadas, os policiais iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito.

Ao notar a presença da viatura, o homem dispensou a arma e tentou fugir, mas foi alcançado e preso pelos policiais.

Prisão em flagrante

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e permaneceu preso.

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