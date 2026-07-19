Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite de sexta-feira, 17, em Aramina, na região de Franca, após ser denunciado. Com base nas características informadas, policiais militares localizaram o suspeito, que tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe e dispensou a arma durante a tentativa de evasão.
Suspeito foi localizado após denúncia
Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de transeuntes sobre um homem que estaria portando uma arma de fogo. Com as características repassadas, os policiais iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito.
Ao notar a presença da viatura, o homem dispensou a arma e tentou fugir, mas foi alcançado e preso pelos policiais.
Prisão em flagrante
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e permaneceu preso.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.