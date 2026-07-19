Veja o obituário deste domingo, 19, em Franca:

Nome: Hajime Kimura

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Maria de Lourdes Nascimento

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente, sala 6

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h