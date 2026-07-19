19 de julho de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário deste domingo, 19, em Franca:

Nome: Hajime Kimura
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Maria de Lourdes Nascimento 
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 6
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Nelson Veríssimo Fazio
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Adenir Aparecida Denir Moussa
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria Helena Carvalho França 
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Valci Gonzaga 
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 15h30

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