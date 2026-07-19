Veja o obituário deste domingo, 19, em Franca:
Nome: Hajime Kimura
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Maria de Lourdes Nascimento
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 6
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Nelson Veríssimo Fazio
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Adenir Aparecida Denir Moussa
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Maria Helena Carvalho França
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Valci Gonzaga
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
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