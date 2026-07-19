Se o Projeto de Lei nº 2.239/2022 virar lei, prepare o bolso: ganhar R$ 3.242,01 (ou seja, um único centavo acima de dois salários-mínimos) pode colocar você diante de custas, perícias, despesas com recurso e do medo de ainda ter que pagar o advogado da outra parte se perder o processo. Isso quer dizer que você poderá ter que PAGAR para entrar com alguma ação na Justiça.

Imagine uma trabalhadora que recebe exatamente esse valor. Ela paga aluguel, água, luz, supermercado, remédio, transporte e ainda sustenta um filho. Chega ao fim do mês fazendo aquela conta que milhões de brasileiros conhecem: paga tudo e não sobra nada. Às vezes, nem tudo consegue pagar.

Ela é rica?