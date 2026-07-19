Drummond colocou pedras no caminho da poesia parnasiana, romântica e sentimental. E eu, trocando o amor de Deus pelo brilho fácil delas, mergulhei em profunda depressão. Só depois de não haver mais saída, busquei na reabilitação o retorno ao mundo dos vivos.

Busquei-me de volta e meus sonhos em mim, reencontrei-me na poesia, tão moderna quanto funil de esmeril, e reatei-me à vida. Por trinta dias servi porcos no mangueirão. A redenção possível veio na forma de barro seco. Ali onde se cria porcos, cuidei da minha alma adoecida enquanto buscava a cura possível.

Foi no chiqueiro, como dizem na roça para sinalizar que a comida que vai para nossa mesa anda lado a lado com a sujeira que nós humanos fazemos, que ajudei nos partos e vi nascer crias fartas. Alimentei os bichos, dei-lhes banho para refrescar o couro duro. Alegres por nada, na lama. Cortei as unhas pontudas dos bebes que podem machucar os irmãozinhos inocentes, porcos recém-nascidos. Também aprendi aparar os dentes afiados para que não machucassem a mãe enquanto mamavam. Reaprendi que cuidar dos outros gera amor próprio, cuidado que vai além das aparências em ampla consciência.