18 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Acidente entre ônibus, carros e moto deixa 3 feridos em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Acidente registrado no Jardim Boa Esperança, na tarde deste sábado, 18
Acidente registrado no Jardim Boa Esperança, na tarde deste sábado, 18

Um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas na tarde deste sábado, 18, no cruzamento das ruas Paraná e Minas Gerais, no Jardim Boa Esperança em Franca.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da perícia.

Segundo as informações, um homem de 60 anos conduzia um Chevrolet Vectra pela Rua Paraná, quando teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento com a Rua Minas Gerais. O carro acabou sendo atingido por um ônibus do transporte público.

Com a força da batida, o motorista precisou ser retirado do veículo por equipes do Corpo de Bombeiros. Uma passageira do ônibus, de 60 anos, também recebeu atendimento no local.

Enquanto o resgate era realizado e a área permanecia isolada e sinalizada pelas equipes de emergência, um segundo acidente foi registrado. Um motociclista de 46 anos teria desrespeitado a sinalização de segurança montada para o atendimento da ocorrência e colidiu na traseira do ônibus, ficando ferido.

As três vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para hospitais de Franca. O estado de saúde delas não foi informado.

O motorista do Vectra não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O caso foi registrado pela Polícia Militar e as circunstâncias serão apuradas.

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