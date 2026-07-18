Um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas na tarde deste sábado, 18, no cruzamento das ruas Paraná e Minas Gerais, no Jardim Boa Esperança em Franca.
A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da perícia.
Segundo as informações, um homem de 60 anos conduzia um Chevrolet Vectra pela Rua Paraná, quando teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento com a Rua Minas Gerais. O carro acabou sendo atingido por um ônibus do transporte público.
Com a força da batida, o motorista precisou ser retirado do veículo por equipes do Corpo de Bombeiros. Uma passageira do ônibus, de 60 anos, também recebeu atendimento no local.
Enquanto o resgate era realizado e a área permanecia isolada e sinalizada pelas equipes de emergência, um segundo acidente foi registrado. Um motociclista de 46 anos teria desrespeitado a sinalização de segurança montada para o atendimento da ocorrência e colidiu na traseira do ônibus, ficando ferido.
As três vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para hospitais de Franca. O estado de saúde delas não foi informado.
O motorista do Vectra não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O caso foi registrado pela Polícia Militar e as circunstâncias serão apuradas.
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