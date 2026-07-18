Um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas na tarde deste sábado, 18, no cruzamento das ruas Paraná e Minas Gerais, no Jardim Boa Esperança em Franca.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da perícia.

Segundo as informações, um homem de 60 anos conduzia um Chevrolet Vectra pela Rua Paraná, quando teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento com a Rua Minas Gerais. O carro acabou sendo atingido por um ônibus do transporte público.