O motorista de um Ford Ka preto ficou ferido após um acidente registrado na tarde deste sábado, 18, na rodovia MG-444, entre os municípios de Cássia e Capetinga, em Minas Gerais.

Segundo as informações apuradas, o condutor tentou realizar uma ultrapassagem quando invadiu a pista contrária e atingiu lateralmente um veículo que seguia no sentido oposto. Com a força da colisão, o Ford Ka capotou.

Equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender a ocorrência.