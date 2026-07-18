O motorista de um Ford Ka preto ficou ferido após um acidente registrado na tarde deste sábado, 18, na rodovia MG-444, entre os municípios de Cássia e Capetinga, em Minas Gerais.
Segundo as informações apuradas, o condutor tentou realizar uma ultrapassagem quando invadiu a pista contrária e atingiu lateralmente um veículo que seguia no sentido oposto. Com a força da colisão, o Ford Ka capotou.
Equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender a ocorrência.
O motorista do Ford Ka foi socorrido com vida e encaminhado para atendimento médico em Cássia. Já a condutora do outro veículo não sofreu ferimentos.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.
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