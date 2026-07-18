Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Guarda Civil Municipal (GCM) durante um patrulhamento preventivo realizado no bairro Moema, em Franca. A ocorrência foi registrada pela equipe formada pelos GCMs Lima e Margareth.
Segundo a corporação, dois homens em atitude suspeita foram abordados. Durante a revista, um deles informou ser usuário de drogas e estava com três pedras de crack, uma porção de maconha e um aparelho celular. Ao ser questionado sobre a origem do aparelho, afirmou que o havia comprado pouco antes da abordagem, mas disse não saber a senha para desbloqueá-lo.
Com o segundo abordado, os guardas encontraram um capacete, o documento de uma motocicleta Honda Biz e duas botas novas. Inicialmente, ele alegou que havia encontrado as botas em uma caçamba e pretendia vendê-las na região central da cidade. Também afirmou que o capacete e o documento pertenciam a uma motocicleta que buscaria no Centro.
No entanto, a equipe constatou que o homem não portava a chave da motocicleta, o que levantou suspeitas. Após novo questionamento, ele admitiu que não iria buscar o veículo e que seguiria apenas para a região central.
Durante consulta aos sistemas de segurança, os guardas verificaram que um dos abordados possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal, expedido no último dia 15 de julho. Conforme a GCM, restam 1 ano, 3 meses e 2 dias de pena a serem cumpridos. Ainda de acordo com a corporação, o homem havia deixado o sistema prisional recentemente e já era conhecido nos meios policiais.
Os dois foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Na delegacia, foram apreendidos o aparelho celular, as porções de crack e maconha, o capacete, o documento da motocicleta e as duas botas. O homem procurado pela Justiça permaneceu preso e foi recolhido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.
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