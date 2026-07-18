Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Guarda Civil Municipal (GCM) durante um patrulhamento preventivo realizado no bairro Moema, em Franca. A ocorrência foi registrada pela equipe formada pelos GCMs Lima e Margareth.

Segundo a corporação, dois homens em atitude suspeita foram abordados. Durante a revista, um deles informou ser usuário de drogas e estava com três pedras de crack, uma porção de maconha e um aparelho celular. Ao ser questionado sobre a origem do aparelho, afirmou que o havia comprado pouco antes da abordagem, mas disse não saber a senha para desbloqueá-lo.

Com o segundo abordado, os guardas encontraram um capacete, o documento de uma motocicleta Honda Biz e duas botas novas. Inicialmente, ele alegou que havia encontrado as botas em uma caçamba e pretendia vendê-las na região central da cidade. Também afirmou que o capacete e o documento pertenciam a uma motocicleta que buscaria no Centro.