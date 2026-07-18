Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na manhã deste sábado, 18, no Centro de Jeriquara. A ação foi realizada por policiais militares durante patrulhamento pela rua Alferes Manoel Joaquim.

Segundo a Polícia Militar, a equipe avistou a suspeita saindo da residência de um homem conhecido no município por envolvimento com o tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, ela teria escondido um objeto dentro do sutiã, atitude que chamou a atenção dos policiais e motivou a abordagem.

Durante a revista, a mulher entregou espontaneamente um saco plástico que mantinha junto ao corpo. No interior da embalagem, os policiais encontraram 45 pedras de crack e um aparelho celular.