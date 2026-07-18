Um homem de 26 anos está desaparecido desde a manhã deste sábado, 18, em Franca. Segundo boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, o auxiliar de cozinha Tássio Ribeiro dos Santos saiu da residência onde mora, no Recanto Elimar II, utilizando a motocicleta da companheira e levando documentos pessoais, dois celulares e cartões bancários. Desde então, não foi mais localizado.

Companheira registrou ocorrência

De acordo com o registro policial, a companheira de Tássio, Maristela da Silva Bento, informou que a mãe dela viu o auxiliar de cozinha deixando a residência por volta das 6h, conduzindo uma Honda CG 125 Titan ES azul, ano 2003.

Ainda conforme o boletim, ele levou documentos pessoais, dois aparelhos celulares, além dos cartões do Nubank e do iFood.