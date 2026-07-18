Em 1998, a derrota por 3 a 0 para a França encerrou de forma dura a busca pelo pentacampeonato. Em 2018, a queda diante da Bélgica, por 2 a 1, interrompeu o caminho rumo ao hexa e reacendeu o debate sobre os rumos da Seleção. Nas páginas do Comério da Franca, esses jogos deixam de ser apenas resultados - tornam-se registros de uma emoção coletiva, com a frustração estampada nas manchetes e o esforço de traduzir, para Franca, o impacto de eliminações que ecoaram muito além dos estádios.

Separadas por 20 anos, as Copas do Mundo de 1998, na França, e de 2018, na Rússia, terminaram de forma semelhante para o Brasil: com a eliminação do sonho do título e a frustração estampada nas capas do Comércio da Franca. Enquanto a derrota por 3 a 0 para a França encerrou a busca pelo pentacampeonato, a queda diante da Bélgica, por 2 a 1, interrompeu a tentativa do hexa e reacendeu questionamentos sobre o futuro da seleção.

A expectativa antes da decisão

Na cobertura de 1998, o clima era de confiança. As manchetes destacavam a proximidade do pentacampeonato e o protagonismo de Ronaldo, chamado à época de Ronaldinho. O atacante aparecia como principal esperança brasileira, prometendo fazer “qualquer sacrifício” pelo título e minimizando o favoritismo francês.