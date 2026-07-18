Franca voltou a ser reconhecida pelo desempenho na gestão ambiental ao conquistar a certificação do ciclo 2024/2025 do Programa Município VerdeAzul (PMVA), iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo que avalia as políticas públicas ambientais desenvolvidas pelos municípios paulistas.

Na avaliação mais recente, a cidade obteve 83,25 pontos, resultado que garantiu a certificação e a colocou na 14ª posição entre os 56 municípios que compõem o Grupo 4, formado por cidades com população entre 100 mil e 499.999 habitantes.

A classificação leva em consideração dados populacionais da Fundação Seade e compara municípios com características semelhantes, permitindo uma avaliação técnica mais equilibrada do desempenho ambiental.