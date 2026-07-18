Franca voltou a ser reconhecida pelo desempenho na gestão ambiental ao conquistar a certificação do ciclo 2024/2025 do Programa Município VerdeAzul (PMVA), iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo que avalia as políticas públicas ambientais desenvolvidas pelos municípios paulistas.
Na avaliação mais recente, a cidade obteve 83,25 pontos, resultado que garantiu a certificação e a colocou na 14ª posição entre os 56 municípios que compõem o Grupo 4, formado por cidades com população entre 100 mil e 499.999 habitantes.
A classificação leva em consideração dados populacionais da Fundação Seade e compara municípios com características semelhantes, permitindo uma avaliação técnica mais equilibrada do desempenho ambiental.
A certificação atesta que Franca cumpriu os requisitos estabelecidos pelo programa e mantém políticas voltadas à preservação do meio ambiente, ao uso sustentável dos recursos naturais e à melhoria da qualidade de vida da população.
Para definir a pontuação, o Programa Município VerdeAzul analisa um conjunto de indicadores relacionados à gestão ambiental das cidades. Entre os critérios avaliados estão a gestão de resíduos sólidos, o saneamento básico, a educação ambiental, a arborização urbana, a conservação da biodiversidade, a qualidade da água, as ações de adaptação às mudanças climáticas, a fiscalização ambiental, a estrutura administrativa da área ambiental e as iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável.
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