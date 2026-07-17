Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira, 16, suspeito de furtar uma motocicleta Honda Biz vermelha no Jardim Francano, em Franca. O veículo foi recuperado e devolvido à proprietária.
De acordo com a PM, policiais da 1ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior faziam patrulhamento preventivo pela avenida Dr. Antônio Barbosa Filho quando perceberam um homem empurrando uma motocicleta no contrafluxo da via.
Ao receber ordem de parada, o suspeito desobedeceu à determinação e tentou seguir em direção ao bairro, mas foi abordado logo em seguida.
Durante a revista, os policiais encontraram uma faca na mochila do homem. Enquanto a ocorrência era atendida, o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) informou o furto de uma motocicleta com as mesmas características do veículo que já estava sendo fiscalizado pela equipe.
Após a conferência dos dados, foi confirmado que a moto havia sido furtada poucos minutos antes. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Segundo a Polícia Militar, o homem possui extensa ficha criminal, com antecedentes por crimes como estupro, corrupção de menores, furto e roubo.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.