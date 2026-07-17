Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira, 16, suspeito de furtar uma motocicleta Honda Biz vermelha no Jardim Francano, em Franca. O veículo foi recuperado e devolvido à proprietária.

De acordo com a PM, policiais da 1ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior faziam patrulhamento preventivo pela avenida Dr. Antônio Barbosa Filho quando perceberam um homem empurrando uma motocicleta no contrafluxo da via.

Ao receber ordem de parada, o suspeito desobedeceu à determinação e tentou seguir em direção ao bairro, mas foi abordado logo em seguida.