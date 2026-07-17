Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança carregando placas solares durante a madrugada dessa quinta-feira, 16, no bairro São Joaquim, na região oeste de Franca.

As imagens mostram a dupla caminhando pela rua por volta das 3h. Em um primeiro momento, um dos homens aparece transportando uma placa solar. Pouco depois, o outro surge carregando um segundo equipamento na mesma via.

O vídeo passou a circular entre moradores do bairro e levantou suspeitas sobre a procedência das placas. Até o momento, porém, não há confirmação de que os equipamentos tenham sido furtados.

Moradores tentam identificar origem dos equipamentos