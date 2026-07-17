Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança carregando placas solares durante a madrugada dessa quinta-feira, 16, no bairro São Joaquim, na região oeste de Franca.
As imagens mostram a dupla caminhando pela rua por volta das 3h. Em um primeiro momento, um dos homens aparece transportando uma placa solar. Pouco depois, o outro surge carregando um segundo equipamento na mesma via.
O vídeo passou a circular entre moradores do bairro e levantou suspeitas sobre a procedência das placas. Até o momento, porém, não há confirmação de que os equipamentos tenham sido furtados.
Moradores tentam identificar origem dos equipamentos
Segundo relatos compartilhados em grupos de mensagens, moradores afirmam não reconhecer os homens como residentes da região. A situação aumentou a desconfiança de que as placas possam ter sido retiradas de algum imóvel próximo.
Como os equipamentos costumam ter alto valor comercial e são instalados em telhados de residências e empresas, a principal suspeita é de que tenham sido levados de alguma propriedade nas proximidades.
A reportagem procurou a Polícia Civil para verificar se existe registro de boletim de ocorrência relacionado ao possível furto de placas solares na região do São Joaquim.
Até a publicação desta matéria, a corporação ainda não havia se manifestado sobre o caso.
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