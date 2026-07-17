Depois de dias marcados por manhãs geladas, os moradores de Franca podem esperar um fim de semana de tempo firme e temperaturas mais agradáveis. De acordo com a previsão da Climatempo, o sol deve predominar entre sábado, 18, e domingo, 19, sem expectativa de chuva, enquanto o frio perde intensidade gradativamente no início da próxima semana.

Além da elevação das temperaturas, a região passa a sentir os efeitos de um veranico, fenômeno caracterizado por vários dias consecutivos de tempo seco, predomínio de sol e temperaturas acima da média para esta época do ano. Segundo os meteorologistas, o interior paulista está entre as áreas mais afetadas pelo padrão atmosférico, com temperaturas entre 3°C e 5°C acima da média histórica de julho.

O sábado começa em Franca com temperatura mínima de 12°C, típica das manhãs de inverno, mas o aquecimento ao longo do dia leva os termômetros aos 25°C durante a tarde. O céu permanece aberto na maior parte do tempo, com aumento de nuvens apenas à noite, sem risco de chuva.