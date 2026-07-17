17 de julho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Franca entra em veranico com temperaturas até 5°C acima da média

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Pedro Dartibale/GCN
Céu visto na avenida Rio Negro, em Franca
Céu visto na avenida Rio Negro, em Franca

Depois de dias marcados por manhãs geladas, os moradores de Franca podem esperar um fim de semana de tempo firme e temperaturas mais agradáveis. De acordo com a previsão da Climatempo, o sol deve predominar entre sábado, 18, e domingo, 19, sem expectativa de chuva, enquanto o frio perde intensidade gradativamente no início da próxima semana.

Além da elevação das temperaturas, a região passa a sentir os efeitos de um veranico, fenômeno caracterizado por vários dias consecutivos de tempo seco, predomínio de sol e temperaturas acima da média para esta época do ano. Segundo os meteorologistas, o interior paulista está entre as áreas mais afetadas pelo padrão atmosférico, com temperaturas entre 3°C e 5°C acima da média histórica de julho.

O sábado começa em Franca com temperatura mínima de 12°C, típica das manhãs de inverno, mas o aquecimento ao longo do dia leva os termômetros aos 25°C durante a tarde. O céu permanece aberto na maior parte do tempo, com aumento de nuvens apenas à noite, sem risco de chuva.

No domingo, o cenário praticamente se repete. A mínima fica em torno dos 13°C e a máxima alcança os 26°C, com predomínio de sol e tempo seco durante todo o dia. A combinação entre baixa umidade relativa do ar e ausência de precipitações reforça as características típicas do inverno no interior paulista.

Veranico muda padrão do inverno

O fenômeno é provocado por um bloqueio atmosférico sobre o Atlântico Sul, que impede o avanço de frentes frias e áreas de instabilidade sobre grande parte do Centro-Sul do país. Com isso, as chuvas ficam afastadas da região e o sol predomina durante vários dias seguidos.

Ao mesmo tempo, o ar seco favorece o resfriamento durante as madrugadas, enquanto a forte presença do sol provoca rápida elevação das temperaturas ao longo do dia. O resultado é uma grande amplitude térmica, com manhãs frias e tardes cada vez mais quentes.

Apesar do nome, o veranico não significa calor extremo. O fenômeno é caracterizado por temperaturas persistentemente acima da média para a estação, criando uma sensação de clima mais próximo da primavera ou do verão durante alguns dias do inverno.

Semana começa com temperaturas em alta

A tendência é que o frio perca ainda mais força a partir de segunda-feira, 20. A mínima sobe para cerca de 13°C, enquanto a máxima permanece em torno de 26°C. O dia terá sol entre poucas nuvens e segue sem previsão de chuva.

Na terça-feira, 21, o aquecimento continua e os termômetros podem atingir 27°C durante a tarde, tornando o dia mais quente do período. A previsão indica céu aberto, ventos fracos e tempo estável.

Segundo a Climatempo, não há indicativos da chegada de novas frentes frias ou de mudanças significativas nas condições meteorológicas nos próximos dias. A tendência é de manutenção do tempo seco, com madrugadas amenas, tardes quentes e baixa umidade do ar.

Baixa umidade exige cuidados

Outro efeito do veranico é a queda da umidade relativa do ar, que pode ficar entre 20% e 30% durante as tardes em diversas regiões do interior paulista.

A condição aumenta o desconforto provocado pelo ar seco e pode causar irritação nos olhos, na pele e nas vias respiratórias, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

A orientação é reforçar a hidratação ao longo do dia, evitar atividades físicas intensas nos períodos mais quentes e manter ambientes umidificados sempre que possível. O tempo seco também eleva o risco de queimadas, exigindo atenção redobrada da população.

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