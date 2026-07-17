Depois de dias marcados por manhãs geladas, os moradores de Franca podem esperar um fim de semana de tempo firme e temperaturas mais agradáveis. De acordo com a previsão da Climatempo, o sol deve predominar entre sábado, 18, e domingo, 19, sem expectativa de chuva, enquanto o frio perde intensidade gradativamente no início da próxima semana.
Além da elevação das temperaturas, a região passa a sentir os efeitos de um veranico, fenômeno caracterizado por vários dias consecutivos de tempo seco, predomínio de sol e temperaturas acima da média para esta época do ano. Segundo os meteorologistas, o interior paulista está entre as áreas mais afetadas pelo padrão atmosférico, com temperaturas entre 3°C e 5°C acima da média histórica de julho.
O sábado começa em Franca com temperatura mínima de 12°C, típica das manhãs de inverno, mas o aquecimento ao longo do dia leva os termômetros aos 25°C durante a tarde. O céu permanece aberto na maior parte do tempo, com aumento de nuvens apenas à noite, sem risco de chuva.
No domingo, o cenário praticamente se repete. A mínima fica em torno dos 13°C e a máxima alcança os 26°C, com predomínio de sol e tempo seco durante todo o dia. A combinação entre baixa umidade relativa do ar e ausência de precipitações reforça as características típicas do inverno no interior paulista.
Veranico muda padrão do inverno
O fenômeno é provocado por um bloqueio atmosférico sobre o Atlântico Sul, que impede o avanço de frentes frias e áreas de instabilidade sobre grande parte do Centro-Sul do país. Com isso, as chuvas ficam afastadas da região e o sol predomina durante vários dias seguidos.
Ao mesmo tempo, o ar seco favorece o resfriamento durante as madrugadas, enquanto a forte presença do sol provoca rápida elevação das temperaturas ao longo do dia. O resultado é uma grande amplitude térmica, com manhãs frias e tardes cada vez mais quentes.
Apesar do nome, o veranico não significa calor extremo. O fenômeno é caracterizado por temperaturas persistentemente acima da média para a estação, criando uma sensação de clima mais próximo da primavera ou do verão durante alguns dias do inverno.
Semana começa com temperaturas em alta
A tendência é que o frio perca ainda mais força a partir de segunda-feira, 20. A mínima sobe para cerca de 13°C, enquanto a máxima permanece em torno de 26°C. O dia terá sol entre poucas nuvens e segue sem previsão de chuva.
Na terça-feira, 21, o aquecimento continua e os termômetros podem atingir 27°C durante a tarde, tornando o dia mais quente do período. A previsão indica céu aberto, ventos fracos e tempo estável.
Segundo a Climatempo, não há indicativos da chegada de novas frentes frias ou de mudanças significativas nas condições meteorológicas nos próximos dias. A tendência é de manutenção do tempo seco, com madrugadas amenas, tardes quentes e baixa umidade do ar.
Baixa umidade exige cuidados
Outro efeito do veranico é a queda da umidade relativa do ar, que pode ficar entre 20% e 30% durante as tardes em diversas regiões do interior paulista.
A condição aumenta o desconforto provocado pelo ar seco e pode causar irritação nos olhos, na pele e nas vias respiratórias, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
A orientação é reforçar a hidratação ao longo do dia, evitar atividades físicas intensas nos períodos mais quentes e manter ambientes umidificados sempre que possível. O tempo seco também eleva o risco de queimadas, exigindo atenção redobrada da população.
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