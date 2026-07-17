Um homem de 32 anos, identificado como Guilherme Catalam de Oliveira, foi preso nessa quinta-feira, 16, durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca. Procurado pela Justiça de Minas Gerais, ele é apontado como um dos alvos da Operação Leyenda, que investiga uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico interestadual de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início após uma denúncia anônima informar que o suspeito estaria armazenando entorpecentes em uma residência no Jardim Noêmia para abastecer outros traficantes da região.
Após monitoramentos e campanas, os investigadores confirmaram a movimentação considerada suspeita e solicitaram à Justiça um mandado de busca domiciliar.
Drogas e balança foram apreendidas
Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais encontraram 270 gramas de maconha, 88 gramas de ICE - droga sintética derivada da metanfetamina -, uma balança de precisão e um aparelho celular.
Diante do material apreendido, Guilherme foi preso em flagrante por tráfico de drogas.
Além da prisão em flagrante, os policiais também cumpriram um mandado de prisão temporária expedido pela Vara Criminal de São Sebastião do Paraíso (MG).
Foragido desde operação em junho
De acordo com a Polícia Civil, o investigado era um dos procurados da Operação Leyenda, deflagrada em junho deste ano para desarticular uma organização criminosa com atuação interestadual.
Na ocasião, mandados judiciais foram cumpridos em cidades de Minas Gerais e também em Franca, com apoio da Dise. Apesar de a cidade paulista ter sido um dos alvos da operação, nenhuma prisão havia sido realizada na época porque o suspeito não foi localizado, passando a ser considerado foragido da Justiça.
A captura ocorreu mais de um mês após o início da operação.
Defesa
A advogada Elisangela Vara, responsável pela defesa de Guilherme Catalam de Oliveira, informou que irá analisar o conteúdo dos autos antes de se manifestar sobre o caso.
O investigado permaneceu preso e está à disposição da Justiça.
A Operação
A Operação Leyenda foi deflagrada por forças de segurança de Minas Gerais para investigar uma suposta organização criminosa envolvida com tráfico interestadual de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Franca esteve entre os municípios que receberam mandados judiciais durante a ação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.