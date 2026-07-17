Um homem de 32 anos, identificado como Guilherme Catalam de Oliveira, foi preso nessa quinta-feira, 16, durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca. Procurado pela Justiça de Minas Gerais, ele é apontado como um dos alvos da Operação Leyenda, que investiga uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico interestadual de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início após uma denúncia anônima informar que o suspeito estaria armazenando entorpecentes em uma residência no Jardim Noêmia para abastecer outros traficantes da região.

Após monitoramentos e campanas, os investigadores confirmaram a movimentação considerada suspeita e solicitaram à Justiça um mandado de busca domiciliar.

Drogas e balança foram apreendidas