De Jakobson e Barthes, especialistas em linguística, vem a metalinguagem, recurso compreendido como código para explicar o próprio código. Já no início, em ‘Substância’, a encontramos atualizada no nível poético, descortinando pungente manifestação de fé literária: ‘Estou viva./ Isso é uma pedrada na cabeça.// E agora?// Se a criação se deu pela palavra,/ Eu-criatura- /Atrevo-me a usar o mesmo instrumento/ Para justificar-me./Digo passos/ Que me dão vida.’ Uso semelhante é percebido em ‘Busca’, ‘Essência’, ‘Bens’, ‘O Indizível’, ‘Silêncio’, ‘Janelas’, ‘O barco dos sonhos’- poemas onde ‘palavra’ é centro nevrálgico. Mas a metalinguagem também permeia outros poemas onde ‘silêncio’, talvez o anverso de ‘palavra’, sugere o desafio representado pela busca da tradução perfeita do mundo subjetivo: ‘Meditação’, ‘Sedução’, ‘Templo’, ‘Solidão’, ‘Paisagem Noturna’, ‘O pão de cada dia’ e o próprio ‘Silêncio’: ‘A beleza floresce cores/ Sopra aromas/ Espalha pétalas/ Sussurra tépidos silêncios/ Grita impensáveis/ Espasma corpos e almas/ Rasga infinitos// Só as palavras/ Guardam tormentoso silêncio/ Sorrindo, plácidas,/ Ante minha impotência’.

O conjunto de poemas dialoga com linguistas como Roman Jakobson e Roland Barthes; poetas como T.S.Eliot e Fernando Pessoa; filósofos como Parmênides e Heráclito. Não é de surpreender. A Autora, renomada professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, verbete em importante dicionário que destaca escritoras do nosso País, presença de impacto na vida intelectual francana, angariou ao longo de sua vida dedicada ao conhecimento, ao magistério e à escrita, um amplo repertório do qual costuma às vezes dar notícias a privilegiados interlocutores com a humildade e a serenidade que a distinguem e encantam alunos, colegas, amigos ou acadêmicos da AFL, instituição da qual faz parte.

É delicada a capa do recém-lançado livro de Regina Helena Bastianini, ‘A palavra de cada dia’, que recebi há duas semanas e reli recentemente para construir o presente comentário. Mais de uma vez demorei meu olhar sobre o título em fontes elegantes pela simplicidade, cores em pastel apenas no arco-íris de ‘A palavra.’ Este substantivo o leitor encontrará em vários dos 58 poemas que compõem o livro; o vocábulo percorre a obra e sela a contracapa em sugestiva escolha da Autora: “No escuro/ Pirilampam palavras/ E a Poesia se diz/ Em silêncio”. Palavra e Silêncio conduzem uma das possíveis leituras dessa obra onde pulsa a qualidade que distingue a poeta maior: um poder especial de linguagem, uma percepção singular sobre as conexões entre nomes, sons e significados, a aguda intuição de que as palavras se movem no tempo e depois de ditas voltam ao silêncio.

Dos poetas Pessoa e Eliot, um português, outro inglês, chegam acenos de longe, desde as páginas de ‘Estética, teoria e crítica literária’, assinadas pelo primeiro, até os textos de ‘A música da poesia’, autoria do segundo. São ensaios onde os escritores tecem considerações semelhantes a respeito do grande impasse representado pela necessidade de ‘emocionalizar o pensamento’ como caminho para transformar a dor em arte. Com profunda consciência disso, Regina Helena Bastianini percute em ‘Ponto Final’, penúltimo poema do livro: ‘Sinto e penso./ Penso e sinto./ E me perco/ entre o que sinto e o que penso./ Caminho sonhos e pensamentos/ Buscando onde pisar./ Penso e sinto/ E ando descalça/ Por veredas de mistérios.’

É sabido que grande parte das pessoas tende a crer que basta inspiração para mover o poeta e levá-lo a escrever versos. Isso é mito que a sabedoria popular vem desconstruindo quando registra, por exemplo, a respeito de uma obra de arte, que ela deriva de ‘10% de inspiração e 90% de transpiração’. Pessoa e Eliot, que esmiuçaram o tema nas suas páginas de crítica, buscaram estabelecer como é custosa a fusão entre a ‘emoção pensada’ e a ‘reflexão sentida’, concluindo ambos que mais do que a intensidade dos sentimentos é a complexidade do processo criativo que ergue um poema. De se destacar então, a propósito disso, o que registra a Autora em ‘O Indizível’: ‘Há momentos em que quase alcanço as palavras/ Elas pairam em mim com encanto claro e assustador/ Basta um gesto para tentar retê-las/ materializá-las/ E o encanto se faz interrogação/ Não consigo prender-me no papel./ Só nas entrelinhas é possível espreitar-me.’

De Heráclito e Parmênides herda-se a demanda de pensar o tempo e de se pensar como tempo. Há vestígios do primeiro nos versos de ‘Eu’: ‘Tudo flui em mim como água,/ Deixando um rastro de perfume e de saudade/ Do que não posso reter’. E, milagre da elaboração poética em forma de antítese, nos três versos seguintes retoma-se uma certeza de Parmênides sobre o Ser: ‘... que está sempre aqui/ Impalpável/ Absoluto’. O fluir das horas, dos dias, das estações; as mudanças incontornáveis; também lembranças do atomismo de outros filósofos impregnam poemas e fecham a obra com ‘O pão de cada dia’, jogo estético/ lúdico com o titulo do livro, aproximando as dicotomias formadas pelas duplas palavra/silêncio e vida/morte: ‘ O que em mim é silêncio/Diz o que nos dói/Assim tão doído/ Não sei onde/ Não sei quando/ Talvez em outras esferas/ Em outras eras/ E ali na esquina todo dia/ E veste de desassossego/ O que comungo com alegria:/A vida e a morte de cada dia’. O tempo, como as palavras e os silêncios, desvela o repertório de emoções, sentimentos, reflexões, leituras, aprendizagens, vivências, itinerários, sonhos, buscas e desejos da poeta que procura traduzir a complexidade de suas ideias e sentimentos mergulhando ‘no oceano do som de onde emerge a vida da polifonia/ no viscoso lodo das palavras, do granizo e da nevasca das imprecisões verbais/ de onde afloram a sequência harmônica das frases e a beleza das palavras mágicas/ da palavra corrente, correta e digna, da palavra essencial e exata’, como registrou Eliot no ensaio acima referido, no qual afirma também não haver em poesia ‘palavras mais ou menos belas, sendo feias apenas as que não se adequam à companhia em que porventura estiverem no contexto da estrutura poemática.’