Você reconhece que as suas cicatrizes fazem de você uma pessoa melhor do que aquela que você seria se não as tivesse?

As cicatrizes de alguém que foi ferido no campo de batalha, mais do que os horrores da guerra, contam por meio de palavras inarticuladas, uma história de superação! Demonstram os efeitos curadores do tempo e revelam a força das almas, que escolheram aprender com as experiências do caminho.

A cicatriz de uma cesariana, mais do que marca indesejada no padrão estético da mulher, traduz a renúncia de alguém que abriu dentro de si espaço suficiente, para que outro ser pudesse se desenvolver e habitar para sempre seu mundo.